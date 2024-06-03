«Наступление на Харьков» помогло ВС РФ установить абсолютный рекорд по потерям
Оккупанты из РФ в мае понесли максимальные потери в живой силе за все время полномасштабного вторжения, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
«В мае 2024 года командование РОВ предприняло дерзкую и недостаточно подготовленную рейдовую операцию в Харьковской области. При этом на остальных участках фронта степень давления и интенсивности боев россияне не снижали, а даже наращивали – особенно на Покровском и Краматорском направлениям. Это привело к резкому росту потерь оккупационных войск и установлению целого ряда абсолютных рекордов… В мае российские оккупационные войска потеряли рекордное количество людей – 38 940. Это абсолютный рекордный показатель потерь личного состава РОВ за все время с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года», — отметил Коваленко.
Предыдущий рекорд в уничтожении собственных граждан россияне продемонстрировали в декабре 2023 года — во время боев за Авдеевку. Тогда потери составили 29 970 человек.
«Майский абсолютный рекорд обусловлен тем, что к двум эпицентрам столкновений – Часов Яр и Покровское направление (северо-запад Авдеевки) – добавилась харьковская мясорубка. Она настолько перемолола российскую группировку, что без сколько-нибудь существенных результатов рейда оккупанты очень быстро взяли оперативную паузу для пополнения ресурсов», — прокомментировал обозреватель.
Он считает, что это еще не предел.
Помимо потерь в живой силе россияне «активно лишались» и техники.
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«В мае у РОВ был зафиксирован рекордный показатель потерь ствольной артиллерии – 1 160. Это абсолютный рекорд за весь период полномасштабной войны, и причиной тому стало пополнение боекомплекта Сил обороны Украины артиллерийскими боеприпасами и возобновление контрбатарейной борьбы», — отметил Коваленко.
Близки к рекордным также потери танков и боевых бронированных машин. Так, за месяц у ВС РФ минус 428 танков — это второй показатель за весь период полномасштабного вторжения.
«Стоит отметить, что у военно-промышленного комплекса РФ есть возможность в среднем в месяц отправлять в зону боевых действий 350-400 основных боевых танков. Это преимущественно восстановленные и по возможности модернизированные после хранения танки, а также поврежденные в боях и прошедшие после этого ремонт. Крайне, крайне незначительная часть отправляемых танков – произведенные с нуля, в основном это Т-90», — пояснил Коваленко.
Потери боевых бронированных машин составили в мае 880 единиц — второй показатель за время полномасштабной войны (больше было только в марте 2022-го — 889).
«Отмечу, что мы еще не получаем в полной мере обещанные объемы артиллерийских боеприпасов и артсистем, поэтому настоящая мясорубка российских оккупантов ждет еще впереди», — спрогнозировал обозреватель.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты из РФ в мае понесли максимальные потери в живой силе за все время полномасштабного вторжения, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко".