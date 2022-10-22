Веерные отключения света начались на Харьковщине из-за ударов по Украине
В некоторых районах Харьковской области введены графики аварийных отключений в связи с обстрелами энергетической инфраструктуры по всей территории Украины.
В Харькове отключений на данный момент нет, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
В области, по данным ведомства, нет целых обесточенных районов, свет отключили на отдельных улицах, в отдельных населенных пунктах.
Напомним, что утром 21 октября враг запустил ракеты по нескольким регионам Украины, официальные лица подтвердили «прилеты» по энергетической инфраструктуре. До этого в Укрэнерго сообщили, что применили веерные отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за критического увеличения потребления.
Читайте также: Из-за обстрелов инфраструктуры задерживается поезд Харьков-Ивано-ФранковскКатегории: Общество, Харьков; Теги: веерные отключения, Харьков, Харьковоблэнерго; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 11:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Веерные отключения света начались на Харьковщине из-за ударов по Украине".