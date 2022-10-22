Веерные отключения света начались на Харьковщине из-за ударов по Украине

В некоторых районах Харьковской области введены графики аварийных отключений в связи с обстрелами энергетической инфраструктуры по всей территории Украины.

В Харькове отключений на данный момент нет, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

В области, по данным ведомства, нет целых обесточенных районов, свет отключили на отдельных улицах, в отдельных населенных пунктах.

Напомним, что утром 21 октября враг запустил ракеты по нескольким регионам Украины, официальные лица подтвердили «прилеты» по энергетической инфраструктуре. До этого в Укрэнерго сообщили, что применили веерные отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за критического увеличения потребления.