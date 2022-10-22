Live
  • Субота 22.10.2022
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🔴

Віялові відключення світла почалися на Харківщині через удари по Україні

Суспільство 11:07   22.10.2022
Олена Нагорна
Віялові відключення світла почалися на Харківщині через удари по Україні

У деяких районах Харківської області запроваджено графіки аварійних відключень у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури на всій території України.

У Харкові відключень наразі немає, повідомили МГ “Об’єктив” у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

В області, за даними відомства, немає цілих знеструмлених районів, світло вимкнули на окремих вулицях, в окремих населених пунктах.

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня ворог запустив ракети по кількох регіонах України, офіційні особи підтвердили “прильоти” по енергетичній інфраструктурі. До цього в Укренерго повідомили, що застосували віялові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях через критичне збільшення споживання.

Читайте також:  Через обстріли інфраструктури затримується поїзд Харків-Івано-Франківськ

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

12:14
Синєгубов: у будинках світло не вимикали, обмеження ввели для 212 підприємств
11:47
Відключення світла в Харківській області прокоментували в Укренерго
11:32
Про активність ворога вздовж кордону повідомляє голова громади на Харківщині
10:43
Через обстріли інфраструктури затримується поїзд Харків-Івано-Франківськ
10:21
У Харкові спіймали злодія, який скоїв крадіжку в комендантську годину

Ви читали новину: «Віялові відключення світла почалися на Харківщині через удари по Україні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 11:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Віялові відключення світла почалися на Харківщині через удари по Україні".