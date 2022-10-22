Віялові відключення світла почалися на Харківщині через удари по Україні

У деяких районах Харківської області запроваджено графіки аварійних відключень у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури на всій території України.

У Харкові відключень наразі немає, повідомили МГ “Об’єктив” у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

В області, за даними відомства, немає цілих знеструмлених районів, світло вимкнули на окремих вулицях, в окремих населених пунктах.

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня ворог запустив ракети по кількох регіонах України, офіційні особи підтвердили “прильоти” по енергетичній інфраструктурі. До цього в Укренерго повідомили, що застосували віялові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях через критичне збільшення споживання.