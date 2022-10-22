Віялові відключення світла почалися на Харківщині через удари по Україні
У деяких районах Харківської області запроваджено графіки аварійних відключень у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури на всій території України.
У Харкові відключень наразі немає, повідомили МГ “Об’єктив” у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.
В області, за даними відомства, немає цілих знеструмлених районів, світло вимкнули на окремих вулицях, в окремих населених пунктах.
Нагадаємо, що вранці 21 жовтня ворог запустив ракети по кількох регіонах України, офіційні особи підтвердили “прильоти” по енергетичній інфраструктурі. До цього в Укренерго повідомили, що застосували віялові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях через критичне збільшення споживання.
Читайте також: Через обстріли інфраструктури затримується поїзд Харків-Івано-ФранківськКатегорії: Суспільство, Харків; Теги: веерные отключения, Харків, Харьковоблэнерго; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 11:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Віялові відключення світла почалися на Харківщині через удари по Україні".