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Через обстріли інфраструктури затримується поїзд Харків-Івано-Франківськ

Суспільство 10:43   22.10.2022
Олена Нагорна
Через обстріли інфраструктури затримується поїзд Харків-Івано-Франківськ

У зв’язку з ворожою атакою на енергетичну інфраструктуру України вранці 22 жовтня із 55 поїздів затримуються чотири, серед яких №1 Харків-Івано-Франківськ.

Потяги затримуються на пів години, повідомляють в “Укрзалізниці” та пояснюють, що деякі ділянки залишаються знеструмленими, тому поїзди прямують під резервними тепловозами.

Пасажирам нагадують, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їхньої наявності, пасажири очікують в укриттях. У разі спізнення на рейс через тривогу дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.

За своєчасністю руху вашого рейсу можна стежити на порталі uz-vezemo.com , а онлайн-табло вокзалів доступні у додатку та чат-боті .

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Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 10:43;

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