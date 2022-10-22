Через обстріли інфраструктури затримується поїзд Харків-Івано-Франківськ
У зв’язку з ворожою атакою на енергетичну інфраструктуру України вранці 22 жовтня із 55 поїздів затримуються чотири, серед яких №1 Харків-Івано-Франківськ.
Потяги затримуються на пів години, повідомляють в “Укрзалізниці” та пояснюють, що деякі ділянки залишаються знеструмленими, тому поїзди прямують під резервними тепловозами.
Пасажирам нагадують, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їхньої наявності, пасажири очікують в укриттях. У разі спізнення на рейс через тривогу дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.
За своєчасністю руху вашого рейсу можна стежити на порталі uz-vezemo.com , а онлайн-табло вокзалів доступні у додатку та чат-боті .
Читайте також: З Києва запускають поїзд до Краматорська: на Харківщині будуть дві зупинкиКатегорії: Суспільство, Харків; Теги: Ивано-Франковск, обстріли, поезд, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 10:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріли інфраструктури затримується поїзд Харків-Івано-Франківськ".