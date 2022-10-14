З Києва запускають поїзд до Краматорська: на Харківщині будуть дві зупинки
14 жовтня “Укрзалізниця” повідомила про те, що знову курсують поїзди до Краматорська Донецької області. Рух до цього міста зупинили у квітні 2022 року.
“Потяг відправляється з Києва щодня о 06:52 і прибуває до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35 і прибуватиме до Києва о 21:13”, – повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.
За інформацією “УЗ”, поїзд робитиме зупинки на кількох станціях. У тому числі – на Харківщині: у Краснограді та Лозовій.
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“Нагадаємо, що Укрзалізниця поступово відновлює залізничне сполучення з деокупованими населеними пунктами та розташованими поблизу лінії фронту. Так, нещодавно поїзди почали курсувати до Балаклії, Дергачів, Чугуїва та Ізюма”, – зазначили залізничники.Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", краматорск, поезд; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 10:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З Києва запускають поїзд до Краматорська: на Харківщині будуть дві зупинки".