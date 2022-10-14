З Києва запускають поїзд до Краматорська: на Харківщині будуть дві зупинки

14 жовтня “Укрзалізниця” повідомила про те, що знову курсують поїзди до Краматорська Донецької області. Рух до цього міста зупинили у квітні 2022 року.

“Потяг відправляється з Києва щодня о 06:52 і прибуває до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35 і прибуватиме до Києва о 21:13”, – повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

За інформацією “УЗ”, поїзд робитиме зупинки на кількох станціях. У тому числі – на Харківщині: у Краснограді та Лозовій.

“Нагадаємо, що Укрзалізниця поступово відновлює залізничне сполучення з деокупованими населеними пунктами та розташованими поблизу лінії фронту. Так, нещодавно поїзди почали курсувати до Балаклії, Дергачів, Чугуїва та Ізюма”, – зазначили залізничники.