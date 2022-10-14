Из Киева запускают поезд в Краматорск: на Харьковщине будут две остановки

14 октября «Укрзалізниця» сообщила о том, что вновь курсируют поезда в Краматорск Донецкой области. Движение в этот город остановили в апреле 2022 года.

«Поезд отправляется из Киева каждый день в 06:52 и прибывает в Краматорск в 14:03. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35 и прибывать в Киев в 21:13», — сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».

По информации «УЗ», поезд будет делать остановки на нескольких станциях. В том числе — на Харьковщине: в Краснограде и Лозовой.

«Напомним, что Укрзализныця постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение с деоккупированными населенными пунктами и находящимися вблизи линии фронта. Так, недавно поезда начали курсировать в Балаклею, Дергачи, Чугуев и Изюм», — отметили железнодорожники.