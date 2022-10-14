Из Киева запускают поезд в Краматорск: на Харьковщине будут две остановки
14 октября «Укрзалізниця» сообщила о том, что вновь курсируют поезда в Краматорск Донецкой области. Движение в этот город остановили в апреле 2022 года.
«Поезд отправляется из Киева каждый день в 06:52 и прибывает в Краматорск в 14:03. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35 и прибывать в Киев в 21:13», — сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».
По информации «УЗ», поезд будет делать остановки на нескольких станциях. В том числе — на Харьковщине: в Краснограде и Лозовой.
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«Напомним, что Укрзализныця постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение с деоккупированными населенными пунктами и находящимися вблизи линии фронта. Так, недавно поезда начали курсировать в Балаклею, Дергачи, Чугуев и Изюм», — отметили железнодорожники.Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", краматорск, поезд; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 10:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из Киева запускают поезд в Краматорск: на Харьковщине будут две остановки".