Изюм — со светом: когда электричество появится во всем городе

В освобожденном городе Изюм Харьковской области возобновили подачу электроэнергии для 10 тысяч потребителей.

Работы по подключению всех абонентов в городе продлятся в течение нескольких дней, сообщили МГ «Объектив» в АО «Харьковоблэнерго».

Свет появится и на Изюмском хлебозаводе, что позволит обеспечить производство хлеба для местных жителей, сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также Тимошенко рассказал, что практически полностью восстановлено электроснабжение в Балаклее — свет есть у 15 тысяч потребителей. В Купянске с электричеством — 4 тысячи жителей.