Изюм — со светом: когда электричество появится во всем городе
В освобожденном городе Изюм Харьковской области возобновили подачу электроэнергии для 10 тысяч потребителей.
Работы по подключению всех абонентов в городе продлятся в течение нескольких дней, сообщили МГ «Объектив» в АО «Харьковоблэнерго».
Свет появится и на Изюмском хлебозаводе, что позволит обеспечить производство хлеба для местных жителей, сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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Также Тимошенко рассказал, что практически полностью восстановлено электроснабжение в Балаклее — свет есть у 15 тысяч потребителей. В Купянске с электричеством — 4 тысячи жителей.Категории: Общество, Харьков; Теги: Изюм, свет, Тимошенко, Харьков, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 18:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изюм — со светом: когда электричество появится во всем городе".