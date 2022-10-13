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Изюм — со светом: когда электричество появится во всем городе

Общество 18:09   13.10.2022
Елена Нагорная
Изюм — со светом: когда электричество появится во всем городе

В освобожденном городе Изюм Харьковской области возобновили подачу электроэнергии для 10 тысяч потребителей.

Работы по подключению всех абонентов в городе продлятся в течение нескольких дней, сообщили МГ «Объектив» в АО «Харьковоблэнерго».

Свет появится и на Изюмском хлебозаводе, что позволит обеспечить производство хлеба для местных жителей, сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Также Тимошенко рассказал, что практически полностью восстановлено электроснабжение в Балаклее — свет есть у 15 тысяч потребителей. В Купянске с электричеством — 4 тысячи жителей.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 18:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изюм — со светом: когда электричество появится во всем городе".