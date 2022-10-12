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В поселке под Харьковом, бывшем без света месяцами, восстановили электрику

Общество 10:55   12.10.2022
Алексей Наумов
В поселке под Харьковом, бывшем без света месяцами, восстановили электрику

Электроснабжение поселка Кутузовка на Харьковщине частично восстановили. Света здесь не было еще с момента активных боевых действий на территории пгт.

«Энергетики установили трансформаторную подстанцию и частично отремонтировали воздушные линии 0,4 и 10 кВ в поселке Кутузовка Харьковского района. Населенный пункт долго оставался обесточенным из-за активных боевых действий на территории области», — сообщила пресс-служба ХОВА.

По информации «Харьковоблэнерго», в поселке заменили несколько опор и частично восстановили воздушные линии электропередач.

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«Удалось запитать около 160 потребителей села. Работы по разминированию территории и восстановлению сети продолжаются», — отметили в «Харьковоблэнерго».

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 10:55;

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