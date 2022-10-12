В поселке под Харьковом, бывшем без света месяцами, восстановили электрику
Электроснабжение поселка Кутузовка на Харьковщине частично восстановили. Света здесь не было еще с момента активных боевых действий на территории пгт.
«Энергетики установили трансформаторную подстанцию и частично отремонтировали воздушные линии 0,4 и 10 кВ в поселке Кутузовка Харьковского района. Населенный пункт долго оставался обесточенным из-за активных боевых действий на территории области», — сообщила пресс-служба ХОВА.
По информации «Харьковоблэнерго», в поселке заменили несколько опор и частично восстановили воздушные линии электропередач.
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«Удалось запитать около 160 потребителей села. Работы по разминированию территории и восстановлению сети продолжаются», — отметили в «Харьковоблэнерго».Категории: Общество, Харьков; Теги: свет, Харьковоблэнерго, хова, электроснабжение; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 10:55;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке под Харьковом, бывшем без света месяцами, восстановили электрику".