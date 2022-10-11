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Электроснабжение Харькова и области восстановлено в полном объеме — ОВА

Общество 21:34   11.10.2022
Елена Нагорная
Электроснабжение Харькова и области восстановлено в полном объеме — ОВА

После восстановительных работ вследствие вражеских ракетных обстрелов 10 октября свет вернули в целом около 950 тысячам потребителей Харькова и области.

Об этом сообщают в Харьковской ОВА.

Кроме этого, в течение дня специалисты АО «Харьковгаз» частично восстановили газоснабжение 1129 потребителей Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов. Также восстановлено водоснабжение поселка Нефтяников в городе Балаклея. В Изюмской громаде начали восстановление поврежденных сооружений объектов водоснабжения.

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Напомним, что утром 10 октября враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. По словам главы ОВА Олега Синегубова, критическая энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. В Харькове остановились метро и наземный электротранспорт. Также без света и воды остались населенные пункты области. Однако подачу электричества начали восстанавливать уже днем, и к вечеру без света оставался частично только один район в Харькове — Шевченковский. 11 октября для стабилизации ситуации в энергосети региона были частично обесточены потребители в Киевском, Салтовском и Индустриальном районах Харькова.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 21:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение Харькова и области восстановлено в полном объеме — ОВА".