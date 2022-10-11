Где в Харькове сейчас нет электроснабжения и когда оно возобновится

В Киевском, Салтовском и Индустриальном районах Харькова электроснабжения ждать после 16 часов.

Для стабилизации ситуации в энергосети региона частично обесточены потребители электроэнергии в Киевском, Салтовском и Индустриальном районах Харькова, сообщили 11 октября в АО «Харьковоблэнерго».

«Отключение света ориентировочно продлится до 16:00. Энергетики делают все возможное для поддержания надежной работы энергосистемы Харьковской области и Украины в целом», — рассказали в «Харьковоблэнерго».