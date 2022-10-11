Live
  • Среда 12.10.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.55
    • 🟢

Где в Харькове сейчас нет электроснабжения и когда оно возобновится

Общество 15:20   11.10.2022
Оксана Якушко
Где в Харькове сейчас нет электроснабжения и когда оно возобновится

В Киевском, Салтовском и Индустриальном районах Харькова электроснабжения ждать после 16 часов.

Для стабилизации ситуации в энергосети региона частично обесточены потребители электроэнергии в Киевском, Салтовском и Индустриальном районах Харькова, сообщили 11 октября в АО «Харьковоблэнерго».

«Отключение света ориентировочно продлится до 16:00. Энергетики делают все возможное для поддержания надежной работы энергосистемы Харьковской области и Украины в целом», — рассказали в «Харьковоблэнерго».

Читайте также: Харьков — с электричеством, Киев ожидают веерные отключения

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

22:10
Стала известна стоимость остановок-укрытий в Харькове
21:34
Электроснабжение Харькова и области восстановлено в полном объеме — ОВА
21:00
Отравление грибами: в сентябре уже попали в больницу трое жителей Харьковщины
20:02
В Харькове трамвай №8 два дня будет ходить по-другому
19:37
17 россиян и беларусов зарабатывали на Чугуевщине: их бизнес арестован

Вы читали новость: «Где в Харькове сейчас нет электроснабжения и когда оно возобновится»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 15:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Где в Харькове сейчас нет электроснабжения и когда оно возобновится".