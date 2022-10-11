Где в Харькове сейчас нет электроснабжения и когда оно возобновится
В Киевском, Салтовском и Индустриальном районах Харькова электроснабжения ждать после 16 часов.
Для стабилизации ситуации в энергосети региона частично обесточены потребители электроэнергии в Киевском, Салтовском и Индустриальном районах Харькова, сообщили 11 октября в АО «Харьковоблэнерго».
«Отключение света ориентировочно продлится до 16:00. Энергетики делают все возможное для поддержания надежной работы энергосистемы Харьковской области и Украины в целом», — рассказали в «Харьковоблэнерго».
Читайте также: Харьков — с электричеством, Киев ожидают веерные отключенияКатегории: Общество, Харьков; Теги: отключение, Харьков, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 15:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Где в Харькове сейчас нет электроснабжения и когда оно возобновится".