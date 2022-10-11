Харьков — с электричеством, Киев ожидают веерные отключения

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о ситуации с электричеством в крупных городах Украины, пострадавших от ракетного обстрела.

«В Харькове и области полностью восстановили электроснабжение, кроме недавно деоккупированных территорий. Об этом сообщили в облэнерго», — отметили в Центре статкоммуникаций.

Также электро- и водоснабжение полностью восстановили во Львове и всех населенных пунктах Львовской области. А вот жителям Киева на какое-то время придется вспомнить, что такое «веерные отключения».

«В Киеве вводят почасовые отключения электроэнергии. С 11 октября будут ежедневно обнародовать графики с адресами и временем, в течение которого будет отключена электроэнергия. Ожидается, что продолжительность отключений не превышает четырех часов. Об этом сообщили в компании ДТЭК», — передал Центр СтратКом.

Напомним, после ракетного обстрела утром 10 октября Харьков остался без электричества. В городе остановилось метро и электротранспорт. Также без электрики и воды остались населенные пункты области. Однако подачу электричества начали восстанавливать уже днем, и к вечеру без электричества оставался только один район в Харькове.