Харьков — с электричеством, Киев ожидают веерные отключения
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о ситуации с электричеством в крупных городах Украины, пострадавших от ракетного обстрела.
«В Харькове и области полностью восстановили электроснабжение, кроме недавно деоккупированных территорий. Об этом сообщили в облэнерго», — отметили в Центре статкоммуникаций.
Также электро- и водоснабжение полностью восстановили во Львове и всех населенных пунктах Львовской области. А вот жителям Киева на какое-то время придется вспомнить, что такое «веерные отключения».
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«В Киеве вводят почасовые отключения электроэнергии. С 11 октября будут ежедневно обнародовать графики с адресами и временем, в течение которого будет отключена электроэнергия. Ожидается, что продолжительность отключений не превышает четырех часов. Об этом сообщили в компании ДТЭК», — передал Центр СтратКом.
Напомним, после ракетного обстрела утром 10 октября Харьков остался без электричества. В городе остановилось метро и электротранспорт. Также без электрики и воды остались населенные пункты области. Однако подачу электричества начали восстанавливать уже днем, и к вечеру без электричества оставался только один район в Харькове.Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: обстрел, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков — с электричеством, Киев ожидают веерные отключения".