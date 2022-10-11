Харків – з електрикою, Київ очікують віялові відключення

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про ситуацію з електрикою у великих містах України, які постраждали від ракетного обстрілу.

“У Харкові та області повністю відновили електропостачання, окрім нещодавно деокупованих територій. Про це повідомили в обленерго”, – зазначили у Центрі статкомунікацій.

Також електро- та водопостачання повністю відновили у Львові та всіх населених пунктах Львівської області. А ось мешканцям Києва на якийсь час доведеться пригадати, що таке “віялові відключення”.

“У Києві вводять погодинні відключення електроенергії. З 11 жовтня щодня оприлюднюватимуть графіки з адресами та часом, протягом якого буде відключено електроенергію. Очікується, що тривалість відключень не перевищуватиме чотирьох годин. Про це повідомили в компанії ДТЕК”, – передав Центр СтратКом.

Нагадаємо, після ракетного обстрілу вранці 10 жовтня Харків залишився без електрики. У місті зупинилися метро та електротранспорт. Також без електрики та води залишились населені пункти області. Проте подачу електрики почали відновлювати вже вдень, і надвечір без електрики залишався лише один район у Харкові.