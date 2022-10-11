Live
  • Середа 12.10.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.55
    • 🟢

Харків – з електрикою, Київ очікують віялові відключення

Суспільство 08:49   11.10.2022
Оксана Горун
Харків – з електрикою, Київ очікують віялові відключення

 Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про ситуацію з електрикою у великих містах України, які постраждали від ракетного обстрілу.

“У Харкові та області повністю відновили електропостачання, окрім нещодавно деокупованих територій. Про це повідомили в обленерго”, – зазначили у Центрі статкомунікацій.

Також електро- та водопостачання повністю відновили у Львові та всіх населених пунктах Львівської області. А ось мешканцям Києва на якийсь час доведеться пригадати, що таке “віялові відключення”.

Читайте також:  Противник не може зупинити контрнаступ на Харківському напрямку – ГШ

“У Києві вводять погодинні відключення електроенергії. З 11 жовтня щодня оприлюднюватимуть графіки з адресами та часом, протягом якого буде відключено електроенергію. Очікується, що тривалість відключень не перевищуватиме чотирьох годин. Про це повідомили в компанії ДТЕК”, – передав Центр СтратКом.

Нагадаємо, після ракетного обстрілу вранці 10 жовтня Харків залишився без електрики. У місті зупинилися метро та електротранспорт. Також без електрики та води залишились населені пункти області. Проте подачу електрики почали відновлювати вже вдень, і надвечір без електрики залишався лише один район у Харкові.

Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

15:20
Де у Харкові зараз немає електропостачання та коли воно відновиться
11:49
Обстріл Харкова: у Холодногірському районі знайшли багато уламків ракет (фото)
10:05
Енергетики попередили про можливі тимчасові відключення світла на Харківщині
09:21
РФ масовано обстріляла Куп’янськ: удар припав по приватному сектору (фото)
22:15
Ракетний обстріл Харківщини: відкрито кримінальне провадження (фото)

Ви читали новину: «Харків – з електрикою, Київ очікують віялові відключення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 08:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків – з електрикою, Київ очікують віялові відключення".