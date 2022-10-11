Противник не може зупинити контрнаступ на Харківському напрямку – Генштаб
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні заявив, що армія РФ не здатна зупинити просування Сил оборони України на сході та півдні країни.
“Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України”, – наголосили в Генштабі.
Там також повідомили “фінальну статистику” вчорашнього масованого ракетного обстрілу України. По містах та критичній інфраструктурі російські терористи нанесли понад 61 ракетного та 32 авіаційних ударів, а також здійснили близько 92 обстрілів з РСЗВ. На Харківщині, окрім самого обласного центру, який потрапив під удар С-300, під обстрілом опинились і населені пункти біля кордону та лінії зіткнення.
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“Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з артилерії та танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка”, – навели дані в ГШ.Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, контрнаступ, обстріли; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 07:20;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник не може зупинити контрнаступ на Харківському напрямку – Генштаб".