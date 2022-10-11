Противник не может остановить контрнаступление на Харьковском направлении — ГШ
Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил, что армия РФ не способна остановить продвижение Сил обороны Украины на востоке и юге страны.
«Не добиваясь успеха, враг наносит ракетные удары и активно применяет ударные БПЛА для поражения критической инфраструктуры и густонаселенных городов нашей страны. Противник не способен остановить успешное контрнаступление сил обороны на Харьковском и Херсонском направлениях, поэтому пытается запугать и посеять панику среди населения Украины», — подчеркнули в Генштабе.
Там также сообщили «финальную статистику» вчерашнего массированного ракетного обстрела Украины. По городам и критической инфраструктуре российские террористы нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных ударов, а также совершили около 92 обстрелов из РСЗО. На Харьковщине, кроме самого областного центра, который попал под удар С-300, под обстрелом оказались и населенные пункты у границы и линии столкновения.
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«Противник совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из артиллерии и танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщевая, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка», — перечислили в сводке ГШ.Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, контрнаступ, контрнаступление, обстрелы; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 07:20;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник не может остановить контрнаступление на Харьковском направлении — ГШ".