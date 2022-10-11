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Противник не может остановить контрнаступление на Харьковском направлении — ГШ

Происшествия 07:20   11.10.2022
Алексей Наумов
Противник не может остановить контрнаступление на Харьковском направлении — ГШ

Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил, что армия РФ не способна остановить продвижение Сил обороны Украины на востоке и юге страны.

«Не добиваясь успеха, враг наносит ракетные удары и активно применяет ударные БПЛА для поражения критической инфраструктуры и густонаселенных городов нашей страны. Противник не способен остановить успешное контрнаступление сил обороны на Харьковском и Херсонском направлениях, поэтому пытается запугать и посеять панику среди населения Украины», — подчеркнули в Генштабе.

Там также сообщили «финальную статистику» вчерашнего массированного ракетного обстрела Украины. По городам и критической инфраструктуре российские террористы нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных ударов, а также совершили около 92 обстрелов из РСЗО. На Харьковщине, кроме самого областного центра, который попал под удар С-300, под обстрелом оказались и населенные пункты у границы и линии столкновения.

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«Противник совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из артиллерии и танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщевая, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка», — перечислили в сводке ГШ.

Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 07:20;

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