Противник не может остановить контрнаступление на Харьковском направлении — ГШ

Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил, что армия РФ не способна остановить продвижение Сил обороны Украины на востоке и юге страны.

«Не добиваясь успеха, враг наносит ракетные удары и активно применяет ударные БПЛА для поражения критической инфраструктуры и густонаселенных городов нашей страны. Противник не способен остановить успешное контрнаступление сил обороны на Харьковском и Херсонском направлениях, поэтому пытается запугать и посеять панику среди населения Украины», — подчеркнули в Генштабе.

Там также сообщили «финальную статистику» вчерашнего массированного ракетного обстрела Украины. По городам и критической инфраструктуре российские террористы нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных ударов, а также совершили около 92 обстрелов из РСЗО. На Харьковщине, кроме самого областного центра, который попал под удар С-300, под обстрелом оказались и населенные пункты у границы и линии столкновения.

«Противник совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из артиллерии и танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщевая, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка», — перечислили в сводке ГШ.