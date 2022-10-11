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Де у Харкові зараз немає електропостачання та коли воно відновиться

Суспільство 15:20   11.10.2022
Оксана Якушко
Де у Харкові зараз немає електропостачання та коли воно відновиться

У Київському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова на електропостачання чекати після 16 години.

Для стабілізації ситуації в енергомережі регіону частково знеструмлено споживачів електроенергії у Київському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова, повідомили 11 жовтня у АТ «Харківобленерго».

“Відключення світла орієнтовно триватиме до 16:00. Енергетики роблять все можливе для підтримки надійної роботи енергосистеми Харківської області та України загалом”, – розповіли у «Харківобленерго».

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Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 15:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Де у Харкові зараз немає електропостачання та коли воно відновиться".