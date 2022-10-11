Де у Харкові зараз немає електропостачання та коли воно відновиться

У Київському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова на електропостачання чекати після 16 години.

Для стабілізації ситуації в енергомережі регіону частково знеструмлено споживачів електроенергії у Київському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова, повідомили 11 жовтня у АТ «Харківобленерго».

“Відключення світла орієнтовно триватиме до 16:00. Енергетики роблять все можливе для підтримки надійної роботи енергосистеми Харківської області та України загалом”, – розповіли у «Харківобленерго».