Де у Харкові зараз немає електропостачання та коли воно відновиться
У Київському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова на електропостачання чекати після 16 години.
Для стабілізації ситуації в енергомережі регіону частково знеструмлено споживачів електроенергії у Київському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова, повідомили 11 жовтня у АТ «Харківобленерго».
“Відключення світла орієнтовно триватиме до 16:00. Енергетики роблять все можливе для підтримки надійної роботи енергосистеми Харківської області та України загалом”, – розповіли у «Харківобленерго».
Читайте також: Харків — з електрикою, Київ очікують на віялові відключенняКатегорії: Суспільство, Харків; Теги: отключение, Харків, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 15:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Де у Харкові зараз немає електропостачання та коли воно відновиться".