Електропостачання Харкова та області відновлено в повному обсязі – ОВА

Після відновлювальних робіт внаслідок ворожих ракетних обстрілів 10 жовтня світло повернули загалом близько 950 тисячам споживачів Харкова та області.

Про це повідомляють у Харківській ОВА.

Окрім цього, протягом дня фахівці АТ “Харківгаз” частково відновили газопостачання 1129 споживачів Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів. Також відновлено водопостачання селища Нафтовиків у місті Балаклія. В Ізюмській громаді розпочали відновлення пошкоджених споруд об’єктів водопостачання.

Нагадаємо, що вранці 10 жовтня ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, критична енергетична інфраструктура отримала значні пошкодження. У Харкові зупинилися метро та наземний електротранспорт. Також без світла та води залишились населені пункти області. Проте подачу електрики почали відновлювати вже вдень, і надвечір без світла залишався частково лише один район у Харкові – Шевченківський. 11 жовтня для стабілізації ситуації в енергомережі регіону було частково знеструмлено споживачів у Київському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова .