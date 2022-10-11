Електропостачання Харкова та області відновлено в повному обсязі – ОВА
Після відновлювальних робіт внаслідок ворожих ракетних обстрілів 10 жовтня світло повернули загалом близько 950 тисячам споживачів Харкова та області.
Про це повідомляють у Харківській ОВА.
Окрім цього, протягом дня фахівці АТ “Харківгаз” частково відновили газопостачання 1129 споживачів Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів. Також відновлено водопостачання селища Нафтовиків у місті Балаклія. В Ізюмській громаді розпочали відновлення пошкоджених споруд об’єктів водопостачання.
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Нагадаємо, що вранці 10 жовтня ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, критична енергетична інфраструктура отримала значні пошкодження. У Харкові зупинилися метро та наземний електротранспорт. Також без світла та води залишились населені пункти області. Проте подачу електрики почали відновлювати вже вдень, і надвечір без світла залишався частково лише один район у Харкові – Шевченківський. 11 жовтня для стабілізації ситуації в енергомережі регіону було частково знеструмлено споживачів у Київському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова .Категорії: Суспільство, Харків; Теги: свет, Харків, хова, электроснабжение; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 21:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропостачання Харкова та області відновлено в повному обсязі – ОВА".