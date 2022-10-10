Live
  • Середа 12.10.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.55
    • 🟢

Терехов розповів, чи загрожують Харкову віялові відключення світла

Суспільство 22:52   10.10.2022
Олена Нагорна
Терехов розповів, чи загрожують Харкову віялові відключення світла

У Харкові поки що не плануються віялові відключення світла, які проводяться в деяких регіонах України з метою обмеження обсягу споживаної енергії.

“Поки що ми тримаємо той рівень навантаження, який є, і він дозволяє Харкову зараз проходити без віялових відключень. Але я не відкидаю такої можливості. На жаль, це залежить не від нас і нашої енергетичної системи, а від того, наскільки глобальними будуть руйнування, яких цілеспрямовано завдає російський агресор”, – наголосив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Про те, що протягом кількох днів в Україні можливі віялові відключення електроенергії, повідомив також в етері нацмарафону голова “Укренерго” Володимир Кудрицький. Це будуть контрольовані обмеження споживання, наголосив він, і вони будуть тимчасовими – по “кілька годин, не більше”.

Також раніше українців закликав бути готовими до віялових відключень світла заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:10
Стала відома вартість зупинок-укриттів у Харкові
21:34
Електропостачання Харкова та області відновлено в повному обсязі – ОВА
21:00
Отруєння грибами: у вересні вже потрапили до лікарні троє жителів Харківщини
20:02
У Харкові трамвай №8 два дні ходитиме по-іншому
19:37
17 росіян і білорусів заробляли на Чугуївщині: їхній бізнес арештовано

Ви читали новину: «Терехов розповів, чи загрожують Харкову віялові відключення світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 22:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терехов розповів, чи загрожують Харкову віялові відключення світла".