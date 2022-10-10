Терехов розповів, чи загрожують Харкову віялові відключення світла
У Харкові поки що не плануються віялові відключення світла, які проводяться в деяких регіонах України з метою обмеження обсягу споживаної енергії.
“Поки що ми тримаємо той рівень навантаження, який є, і він дозволяє Харкову зараз проходити без віялових відключень. Але я не відкидаю такої можливості. На жаль, це залежить не від нас і нашої енергетичної системи, а від того, наскільки глобальними будуть руйнування, яких цілеспрямовано завдає російський агресор”, – наголосив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.
Про те, що протягом кількох днів в Україні можливі віялові відключення електроенергії, повідомив також в етері нацмарафону голова “Укренерго” Володимир Кудрицький. Це будуть контрольовані обмеження споживання, наголосив він, і вони будуть тимчасовими – по “кілька годин, не більше”.
Також раніше українців закликав бути готовими до віялових відключень світла заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: веерные отключения света, терехов, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 22:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терехов розповів, чи загрожують Харкову віялові відключення світла".