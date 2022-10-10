Терехов розповів, чи загрожують Харкову віялові відключення світла

У Харкові поки що не плануються віялові відключення світла, які проводяться в деяких регіонах України з метою обмеження обсягу споживаної енергії.

“Поки що ми тримаємо той рівень навантаження, який є, і він дозволяє Харкову зараз проходити без віялових відключень. Але я не відкидаю такої можливості. На жаль, це залежить не від нас і нашої енергетичної системи, а від того, наскільки глобальними будуть руйнування, яких цілеспрямовано завдає російський агресор”, – наголосив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Про те, що протягом кількох днів в Україні можливі віялові відключення електроенергії, повідомив також в етері нацмарафону голова “Укренерго” Володимир Кудрицький. Це будуть контрольовані обмеження споживання, наголосив він, і вони будуть тимчасовими – по “кілька годин, не більше”.

Також раніше українців закликав бути готовими до віялових відключень світла заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.