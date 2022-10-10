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Терехов рассказал, грозят ли Харькову веерные отключения света

Общество 22:52   10.10.2022
Елена Нагорная
Терехов рассказал, грозят ли Харькову веерные отключения света

В Харькове пока не планируются веерные отключения света, которые проводятся в некоторых регионах Украины с целью ограничения объема потребляемой энергии.

«Пока что мы держим тот уровень нагрузки, который есть, и он позволяет Харькову сейчас проходить без веерных отключений. Но я не исключаю такой возможности. К сожалению, это зависит не от нас и нашей энергетической системы, а от того, насколько глобальными будут разрушения, которые целенаправленно наносит российский агрессор», — подчеркнул мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

О том, что в течение нескольких дней в Украине возможны веерные отключения электроэнергии, сообщил также в эфире нацмарафона глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Это будут контролируемые ограничения потребления, подчеркнул он, и они будут временными — по «несколько часов, не более».

Также ранее украинцев призвал быть готовыми к веерным отключениям света заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 22:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Терехов рассказал, грозят ли Харькову веерные отключения света".