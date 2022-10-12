У селищі під Харковом, яке було без світла місяцями, відновили електрику
Електропостачання селища Кутузівка на Харківщині частково відновили. Світла тут не було ще з моменту активних бойових дій на території смт.
“Енергетики встановили трансформаторну підстанцію та частково відремонтували повітряні лінії 0,4 та 10 кВ у селищі Кутузівка Харківського району. Населений пункт довго залишався знеструмленим через активні бойові дії на території області”, – повідомила пресслужба ХОВА.
За інформацією “Харківобленерго”, в селищі замінили кілька опор та частково відновили повітряні лінії електропередач.
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“Вдалося заживити близько 160 споживачів селища. Роботи з розмінування території та відновлення мережі продовжуються”, – зазначили в “Харківобленерго”.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: свет, Харьковоблэнерго, хова, электроснабжение; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 10:55;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі під Харковом, яке було без світла місяцями, відновили електрику".