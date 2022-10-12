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У селищі під Харковом, яке було без світла місяцями, відновили електрику

Суспільство 10:55   12.10.2022
Алексей Наумов
У селищі під Харковом, яке було без світла місяцями, відновили електрику

Електропостачання селища Кутузівка ​​на Харківщині частково відновили. Світла тут не було ще з моменту активних бойових дій на території смт.

“Енергетики встановили трансформаторну підстанцію та частково відремонтували повітряні лінії 0,4 та 10 кВ у селищі Кутузівка ​​Харківського району. Населений пункт довго залишався знеструмленим через активні бойові дії на території області”, – повідомила пресслужба ХОВА.

За інформацією “Харківобленерго”, в селищі замінили кілька опор та частково відновили повітряні лінії електропередач.

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“Вдалося заживити близько 160 споживачів селища. Роботи з розмінування території та відновлення мережі продовжуються”, – зазначили в “Харківобленерго”.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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