Ізюм – зі світлом: коли електроенергія з’явиться в усьому місті

У звільненому місті Ізюм Харківської області поновили подачу електроенергії для 10 тисяч споживачів.

Роботи щодо підключення всіх абонентів у місті триватимуть протягом декількох днів, повідомили МГ “Об’єктив” в АТ “Харківобленерго”.

Як пише в Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, світло з’явиться також на Ізюмському хлібозаводі, що дозволить забезпечити виробництво хліба для місцевих жителів.

Також Тимошенко розповів, що практично повністю відновлено електропостачання у Балаклії – світло є у 15 тисяч споживачів. У Куп’янську з електрикою – 4 тисячі мешканців.