Ізюм – зі світлом: коли електроенергія з’явиться в усьому місті
У звільненому місті Ізюм Харківської області поновили подачу електроенергії для 10 тисяч споживачів.
Роботи щодо підключення всіх абонентів у місті триватимуть протягом декількох днів, повідомили МГ “Об’єктив” в АТ “Харківобленерго”.
Як пише в Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, світло з’явиться також на Ізюмському хлібозаводі, що дозволить забезпечити виробництво хліба для місцевих жителів.
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Також Тимошенко розповів, що практично повністю відновлено електропостачання у Балаклії – світло є у 15 тисяч споживачів. У Куп’янську з електрикою – 4 тисячі мешканців.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, свет, Тимошенко, Харків, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 18:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ізюм – зі світлом: коли електроенергія з’явиться в усьому місті".