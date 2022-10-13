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Ізюм – зі світлом: коли електроенергія з’явиться в усьому місті

Суспільство 18:09   13.10.2022
Олена Нагорна
Ізюм – зі світлом: коли електроенергія з’явиться в усьому місті

У звільненому місті Ізюм Харківської області поновили подачу електроенергії для 10 тисяч споживачів.

Роботи щодо підключення всіх абонентів у місті триватимуть протягом декількох днів, повідомили МГ “Об’єктив” в АТ “Харківобленерго”.

Як пише в Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, світло з’явиться також на Ізюмському хлібозаводі, що дозволить забезпечити виробництво хліба для місцевих жителів.

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Також Тимошенко розповів, що практично повністю відновлено електропостачання у Балаклії – світло є у 15 тисяч споживачів. У Куп’янську з електрикою – 4 тисячі мешканців.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 18:09;

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