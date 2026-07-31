В среду не будут ездить: расписание дизель-поезда «Харьков-Дергачи» на август

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов опубликовал график движения пригородных дизель-поездов между Харьковом и Дергачами с 1 по 31 августа.

Отправление из Харькова:

17:17 → Дергачи (17:52)

19:06 → Дергачи (19:33)

Отправление из Дергачев:

05:37 → Харьков (06:07)

06:58 → Харьков (07:28)

18:07 → Харьков (18:37)

19:45 → Харьков (20:15).

«По средам пригородные дизель-поезда не будут курсировать. Информация о графике соответствует расписанию, введенному после возобновления сообщения и будет действовать в течение августа, если не будет дополнительных изменений от перевозчика», — отметил Гололобов.

Он также добавил, что обратился с официальным письмом в пригородную пассажирскую компанию с просьбой восстановить утренний электропоезд из Харькова с остановками на территории Малоданиловской громады. Говорит: именно в этом рейсе больше всего нуждаются жители.

Напомним, электрички «Харьков — Дергачи» вернулись на маршрут с понедельника, 27 июля.