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В среду не будут ездить: расписание дизель-поезда «Харьков-Дергачи» на август

Общество 14:45   31.07.2026
Виктория Яковенко
В среду не будут ездить: расписание дизель-поезда «Харьков-Дергачи» на август Фото: Александр Гололобов

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов опубликовал график движения пригородных дизель-поездов между Харьковом и Дергачами с 1 по 31 августа.

Отправление из Харькова:

  • 17:17 → Дергачи (17:52)
  • 19:06 → Дергачи (19:33)

Отправление из Дергачев:

  • 05:37 → Харьков (06:07)
  • 06:58 → Харьков (07:28)
  • 18:07 → Харьков (18:37)
  • 19:45 → Харьков (20:15).

«По средам пригородные дизель-поезда не будут курсировать. Информация о графике соответствует расписанию, введенному после возобновления сообщения и будет действовать в течение августа, если не будет дополнительных изменений от перевозчика», — отметил Гололобов.

Он также добавил, что обратился с официальным письмом в пригородную пассажирскую компанию с просьбой восстановить утренний электропоезд из Харькова с остановками на территории Малоданиловской громады. Говорит: именно в этом рейсе больше всего нуждаются жители.

Напомним, электрички «Харьков — Дергачи» вернулись на маршрут с понедельника, 27 июля.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 14:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов опубликовал график движения пригородных дизель-поездов между Харьковом и Дергачами с 1 по 31 августа.".