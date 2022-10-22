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Из-за обстрелов инфраструктуры задерживается поезд Харьков-Ивано-Франковск

Общество 10:43   22.10.2022
Елена Нагорная
Из-за обстрелов инфраструктуры задерживается поезд Харьков-Ивано-Франковск

В связи с вражеской атакой на энергетическую инфраструктуру Украины утром 22 октября из 55 поездов задерживаются четыре, среди которых №1 Харьков-Ивано-Франковск.

Поезда задерживаются на полчаса, сообщают в «Укрзализниці» и объясняют, что некоторые участки остаются обесточенными, поэтому составы следуют под резервными тепловозами.

Пассажирам напоминают, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах осуществляются через подземные переходы при их наличии, пассажиры ожидают в укрытиях. В случае опоздания на рейс из-за тревоги разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении.

За своевременностью движения вашего рейса можно следить на портале uz-vezemo.com, а онлайн-табло вокзалов доступны в приложении и чат-боте.

Читайте также: Из Киева запускают поезд в Краматорск: на Харьковщине будут две остановки

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 10:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов инфраструктуры задерживается поезд Харьков-Ивано-Франковск".