Из-за обстрелов инфраструктуры задерживается поезд Харьков-Ивано-Франковск

В связи с вражеской атакой на энергетическую инфраструктуру Украины утром 22 октября из 55 поездов задерживаются четыре, среди которых №1 Харьков-Ивано-Франковск.

Поезда задерживаются на полчаса, сообщают в «Укрзализниці» и объясняют, что некоторые участки остаются обесточенными, поэтому составы следуют под резервными тепловозами.

Пассажирам напоминают, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах осуществляются через подземные переходы при их наличии, пассажиры ожидают в укрытиях. В случае опоздания на рейс из-за тревоги разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении.

За своевременностью движения вашего рейса можно следить на портале uz-vezemo.com, а онлайн-табло вокзалов доступны в приложении и чат-боте.