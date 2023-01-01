Сегодня 1 января: какой праздник и день в истории

1 января – Новый год. По церковному календарю – память мученика Вонифатия. В этот день в Риме ввели юлианский календарь.

Праздники и памятные даты 1 января

1 января в Украине и мире – Новый год.

1 января в истории

1 января в 45 году до нашей эры вступил в действие календарь, который мы сейчас называем юлианским. Разработал его не лично римский император Юлий Цезарь, а по его поручению египетский математик Созиген. Цезарю приписывают такую шутку по поводу необходимости ввести календарь: «Римляне всегда побеждают, но никогда не знают, когда это случилось».

Созиген, разрабатывая календарь, задался целью достичь того, чтобы астрономические события – такие, как, например, весеннее и осеннее равноденствие — происходили ежегодно в один и тот же день. 1 января 45 года до нашей эры император Цезарь ввел календарь Созигена в действие. Кстати, от Цезаря до наших времен дошло название одного из месяцев – Julius. А имя другого римского императора Октавиана Августа отмечено в календаре словом Augustus – за то, что Август исправил конструкцию високосного года. Также, чтобы уравнять его с Julius, к Augustus добавили один день – в месяце было 30 дней, а сейчас 31. Этот дополнительный день, который уравнял императоров, отняли у и без того короткого февраля. И именно с тех пор он длится не 29/30 дней, как закладывал Созиген, а 28/29.

По юлианскому календарю продолжительность года составляет 365 с четвертью суток. Эту четверть компенсируют за счет высокосного года – каждого четвертого. После прошествия значительного периода времени стало ясно, что у календаря была неточность. Земля вращается вокруг Солнца на 12 минут медленнее, чем думали римляне. За более чем 1500 лет, прошедших после введения в действие юлианского календаря, эта неточность привела к тому, что времена года уже существенно подвинулись по отношению к датам. Отставание составляло 10 дней. Тогда в 1582 году Римский Папа Григорий XIII осуществил реформу летосчисления. Он сделал некоторые высокосные годы невисокосными и сократил расхождение календаря с реальностью до 26 секунд в год. А чтобы сократить уже имевшееся отставание, по приказу папы в 1582 году после 4 октября наступило 15-е. На данный момент разница между юлианским и григорианским календарем уже составляет 13 дней. И именно этим объясняется расхождение в днях празднования Рождества: 25 декабря и 7 января, а также чисто постсоветский феномен — празднование»Старого Нового года» в ночь с 13 на 14 января. Ведь в Украине по юлианскому календарю жили гораздо дольше, чем в большом количестве стран мира – вплоть до 1918 года. Тогда руководство УНР ввело в стране григорианский календарь. Впоследствии то же самое сделали и большевистские оккупанты.

Церковный праздник 1 января

1 января христиане чтят память мученика Вонифатия.

Святой мученик Вонифатий был рабом богатой молодой римлянки Аглаиды и находился с ней в беззаконном сожительстве. Но оба они чувствовали угрызения совести и хотели как-то смыть свой грех. Аглаида узнала, что если с благоговением хранить в доме мощи святых мучеников, то их молитвами легче получить спасение. Она отправила Вонифатия на Восток, где в то время шли жестокие гонения на христиан, и просила привезти мощи любого мученика, чтобы он стал их руководителем и покровителем. Вонифатий на прощание, смеясь, спросил; «А что, сударыня, если я не найду мощей, а сам пострадаю за Христа, ты примешь мое тело с честью?» Приехав в Киликию Вонифатий пошел на городскую площадь, где мучили христиан. Ошеломленный зрелищем страшных пыток, он бросился к мученикам, целовал им ноги и просил святых молиться, чтобы и он мог пострадать с ними. Тогда судья спросил Вонифатия, кто он. Вонифатий ответил: «Я — христианин», — а затем отказался принести жертву идолам. И его отправили на мучения, а затем отсекли голову мечом. Приехавшие с ним в Киликию спутники святого Вонифатия выкупили за большие деньги останки мученика и привезли их в Рим – Аглаиде. Она с большим уважением приняла мощи Вонифатия, а затем построила на месте его погребения храм. Раздав нищим свое имущество, Аглаида ушла в монастырь, где прожила 18 лет. После смерти ее похоронили у могилы Вонифатия.

Народные приметы

1 января встретить первого мужчину – к удаче и благополучию на 12 месяцев.

Эхо на улице далеко идет — к сильным морозам.

Что нельзя делать 1 января

Нельзя выполнять тяжелую работу.

Нельзя убирать дома и заниматься хозяйством.