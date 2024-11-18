Сьогодні 18 листопада: яке свято та день в історії

18 листопада – День сержанта Збройних Сил України. Цього дня 1626 року освятили головний собор Ватикану. У 1859-му народився майбутній керівник уряду ЗУНР Кость Левицький. У 1918-му проголосила незалежність Латвія. У 1928-му вийшов перший мультфільм з Мікі Маусом. У 1935-му розпочався Варшавський процес проти членів ОУН. А в 1978-му сталося наймасовіше самогубство в історії.

Свята та пам’ятні дати 18 листопада

18 листопада – День сержанта Збройних Сил України.

У світі – Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Також сьогодні: День Мікі Мауса.

18 листопада в історії

18 листопада 1626 року в Римі папа Урбан VIII освятив Собор святого Петра. Докладніше.

18 листопада 1859 року народився майбутній керівник уряду ЗУНР Кость Левицький. Докладніше.

18 листопада 1918 року проголосили незалежність Латвійської Республіки. Докладніше.

18 листопада 1928 року вважають Днем народження найвідомішого мультперсонажа всіх часів, емблеми Уолта Діснея – Мікі Мауса. Цього дня на екрани вийшов мультфільм “Пароплавчик Віллі”. Докладніше.

18 листопада 1935 року розпочався Варшавський процес проти членів Організації українських націоналістів. Судили 12 молодих людей, у тому числі студента Львівської політехніки та крайового провідника ОУН 26-річного Степана Бандеру. Їх усіх звинувачували в підготовці замаху та вбивстві міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пєрацького.

Пєрацький впроваджував на захоплених поляками українських землях політику пацифікації (“умиротворення”). У ході спеціальної конференції ОУН у Берліні (у квітні 1933 року) ухвалили рішення про його вбивство. У цій нараді брав участь і Степан Бандера. Але сам план замаху розробляв Роман Шухевич. Здійснювали його під керівництвом Бандери та Миколи Лебедя. А безпосереднім виконавцем став член ОУН Григорій Мацейко. Пєрацького планували підірвати, проте бомба не спрацювала. Тоді Мацейко довелося стріляти – він застрелив Пєрацького, коли той обідав у Варшаві. А після того зміг втекти з місця та відірватися від переслідування. Вбивця виїхав спочатку до Чехословаччини, а далі – за океан. Решту життя Мацейко провів у Південній Америці. А от організаторів успішного замаху заарештували та судили.

Степана Бандеру затримали ще за день до операції – при переході польсько-чеського кордону. Інших фігурантів справи – в різний час і в різних локаціях. Їхню причетність до планування вбивства Пєрацького довели завдяки архіву члена проводу ОУН Омеляна Сеника. Цей архів вилучили місцеві поліціянти в Празі та передали польським слідчим. У результаті судового процесу, що тривав менш як два місяці, всіх обвинувачених визнали винними. Окрім причетності до вбивства їм ще й інкримінували участь в “організації, що поставила за мету відірвати від польської держави її південно-східні території”.

Трьох ОУНівців засудили до смертної кари: Бандеру – як замовника вбивства та Миколу Лебедя – як організатора. Третім був Ярослав Карпинець, який виготовив бомбу (попри те, що та не спрацювала). Згодом їм трьом замінили страту на довічне ув’язнення. Іншим підсудним винесли різні вироки – від семи років в’язниці до довічного. Проте ніхто з учасників Варшавського процесу не відбув свій строк до кінця – вони всі звільнилися після вторгнення до Польщі 1939 року нацистських і радянських військ.

18 листопада 1978 року відбулося наймасовіше із задокументованих самогубств в історії. Цього дня ціанід прийняли 918 членів тоталітарної секти “Храм народів”. Докладніше.

Церковне свято 18 листопада

18 листопада в Україні вшановують пам’ять мученика Платона. Докладніше.