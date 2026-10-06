«Помощи не просим» – Терехов ответил, как справляются коммунальщики Харькова

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как в Харькове работают коммунальные службы после вражеских обстрелов и ответил, просит ли город помощи у других областях Украины.

«Помощи мы не просим. Я хочу поблагодарить еще раз и работников ГСЧС, и наши коммунальные службы, которые работают несмотря на возможности повторных обстрелов, и постоянные тревоги. Что касается коммунальной техники, ее, к счастью, хватает. Мы очень много приобретаем коммунальную технику, привлекаем в качество гуманитарной помощи от наших городов-партнеров из-за границы. Конечно, тяжело, потому что помним, что накануне по Индустриальному району были «прилеты». Нужно было сделать и там, и эти «прилеты» (удары КАБ 5 октября – ред.), и ночью, что касается производственного предприятия. Будем помогать и им, потому что это бизнес, который должен работать. Будем все делать, чтобы поддерживать бизнес, поддерживать жителей Харькова. Будем работать, чтобы как можно быстрее привести все в порядок», — подчеркнул городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»