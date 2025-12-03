Сегодня 3 декабря 2025: какой праздник и день в истории

3 декабря 2024 года в Южной Корее объявили военное положение, за что сейчас судят уже бывшего президента Юн Сок Ёля. В 2004-м Верховный Суд Украины признал незаконным решение ЦИК о результатах выборов Президента Украины. В 1989-м Горбачев и Джордж Буш-старший заявили о завершении «Холодной войны». В 1979-м в Иране ввели в действие новую конституцию, закрепившую исламизацию государства. В 1967-м юноафриканский хирург Кристиан Барнард провел первую в мире успешную трансплантацию сердца от человека человеку. В 1920-м польский сейм ликвидировал отдельную территорию «Восточная Галичина», разбив ее на три воеводства. В 1722-м родился Григорий Сковорода.

Праздники и памятные даты 3 декабря

3 декабря в мире – Международный день людей с инвалидностью и Международный день борьбы с пестицидами.

Также сегодня: Всемирный день компьютерной графики, День «Давайте обнимемся», День «Сделайте подарок», День рождения SMS, Международный день баскского языка, День мировой тишины и немоты (в честь памяти преподобного Иоанна Молчальника), День запеканки из зеленых бобов.

3 декабря в истории

3 декабря 1722 года родился украинский педагог, философ и писатель Григорий Сковорода. Его жизнь тесно связана с Харьковщиной. Подробнее.

3 декабря 1920 года польский сейм ликвидировал отдельную территорию «Восточная Галичина». Ее разбили на три воеводства: Львовское (28 уездов), Станиславское (16 уездов) и Тернопольское (17 уездов). Подробнее.

3 декабря 1967 года южноафриканский хирург Кристиан Барнард осуществил в Кейптауне первую в мире успешную трансплантацию сердца от человека человеку. Подробнее.

3 декабря 1979 года вступила в силу конституция Исламской Республики Иран, которую одобрили на общенациональном референдуме 99,5% голосов. Подробнее.

3 декабря 1984 года на предприятии по производству пестицидов в городе Бхопал в Индии произошла одна из крупнейших в истории промышленных катастроф. Из-за утечки ядовитого газа погибли около 2500 человек, еще несколько десятков тысяч потеряли зрение. Подробнее.

<br />

3 декабря 1989 года, во второй день Мальтийского саммита, советский генсек Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший заявили о завершении эпохи «Холодной войны» и начале «новой эры» в отношениях между двумя сверхдержавами.

3 декабря 1991 года независимость Украины признала Венгрия.

3 декабря 2004 года Верховный Суд признал незаконным решение ЦИК о результатах выборов президента Украины, а протокол ЦИК – недействительным. После этого в Украине прошел третий тур выборов президента, в котором победу одержал Виктор Ющенко.

3 декабря 2024 года в Южной Корее объявили военное положение. О таком своем решении в специальном видеообращении к народу объявил тогдашний президент страны Юн Сок Ёль. Ни о каком военном вторжении в страну речь не шла. Причина введения военного положения была исключительно внутриполитической. У президента был продолжительный конфликт с оппозицией. Сам Юн Сок Ёль, выигравший выборы в 2022 году, имеет ультраправые политические взгляды. Но большинство в парламенте (Национальном собрании) было у либеральной Демократической партии (ДПК). В 2024-м эта партия снова выиграла выборы. Что касается Юна, то его популярность за два года в должности существенно упала. По соцопросам, более 50% населения поддерживали его отставку. Но у Демпартии не было двух третей голосов в парламенте, чтобы запустить процедуру импичмента. Так что страна оказалась в затяжном политическом кризисе. Он усугубился, когда президент решил ветировать три законопроекта, предусматривавшие проведение специального расследования в отношении первой леди — бизнес-вумен Ким Кон Хи.

Национальное собрание ответило на это сразу двумя ударами. 2 декабря 2024 года парламентарии начали процедуру отставки председателя Совета по аудиту и инспекциям и трех прокуроров, которых связывали со скандалами вокруг президентской жены. Также оппозиционное большинство отклонило предложение подчиненного президенту правительства по бюджету на 2025 год. Юн Сок Ёль в обращении к народу заявил, что Демократическая партия занимается антигосударственной деятельностью. Он обвинил своих политических оппонентов в сотрудничестве с северокорейскими коммунистами и назвал действия ДПК в парламенте «законодательной диктатурой». В дальнейшем корейские чиновники и военные свидетельствовали, что идею решить свои политические проблемы методом введения военного положения в стране президент Юн вынашивал чуть ли не год. Сразу после объявления о введении военного положения он передал военным список своих оппонентов (как политиков, так и общественных деятелей), которых нужно было арестовать.

«Получив указания от Юна, Хён (Ё Ин Хён – генерал-лейтенант, командующий контрразведкой Южной Кореи) сказал, что, по его мнению, президент сошел с ума. Он отказался следовать указаниям, ссылаясь на нехватку ресурсов и средств для выполнения такого приказа», — пишет англоязычная Википедия.

Это была не единственная безумная идея президента, попытавшегося узурпировать власть. В частности, он отдал приказ отключить электроэнергию корейским телевизионным каналам, чтобы заблокировать работу СМИ. Оглашение военного положения в стране вызвало существенную панику. Также это отразилось на состоянии экономики, повлекло за собой падение национальной валюты и так далее.

<br />

Против решения президента выступили все партии Национального собрания – не только ДПК. Спикер парламента срочно созвал заседание, на нем уже 4 декабря депутаты отменили военное положение. Это было совсем непросто: пробираться в здание Национального собрания им пришлось, прорываясь через полицейские кордоны. Депутаты баррикадировали окна и двери, чтобы помешать вторжению в зал военных. Персоналу парламента даже пришлось применить против военных огнетушители, пока депутаты срочно проводили голосование. После голосования солдаты стали отступать.

Уже 14 декабря президенту Юн Сок Ёлю объявили импичмент. Исполнять его обязанности начал премьер-министр. Но 27 декабря в отставку отправили уже и его – из-за блокирования расследований против Юна и его жены и вероятного сговора с экс-президентом по введению военного положения (это решение впоследствии отменил Конституционный суд). В течение декабря состоялась серия арестов силовиков, способствовавших попытке узурпации власти президентом. 15 января арестовали и самого Юн Сок Ёля – до того его служба безопасности успешно оказала физическое сопротивление полиции, забаррикадировав президентскую резиденцию. Экс-президенту выдвинули обвинения в руководстве восстанием и злоупотреблении властью. Впоследствии Конституционный суд страны подтвердил правомерность импичмента. А 14 апреля 2025 года начался суд над Юном – первый в истории страны уголовный суд над президентом. Он продолжается до сих пор. Если экс-президента признают виновным, ему грозит смертная казнь или, что более вероятно, пожизненное заключение (в Южной Корее не отменена смертная казнь, но с 1997 года действует мораторий на нее).

Церковный праздник 3 декабря

3 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память пророка Софонии. Подробнее.

Народные приметы

Если снег падает на талую землю или по состоянию на этот день снега выпало мало – в следующем году будет неурожай.

Если в печи трещат дрова – будут сильные морозы.

Что нельзя делать 3 декабря

Нельзя много разговаривать или переписываться.

Нельзя лениться.