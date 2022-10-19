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Зеленский прокомментировал введение «военного положения» Путиным

Мир 23:46   19.10.2022
Владимир Зеленский
Президент Украины
Зеленский прокомментировал введение «военного положения» Путиным

Россия полгода сторонилась даже слова «война», наказывала за него своих же людей уголовными делами. А теперь сама же объявляет «военное положение» на оккупированных территориях. Просто истерика у товарищей чекистов.

Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;
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Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 23:46;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зеленский прокомментировал введение «военного положения» Путиным".