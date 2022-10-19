Зеленский прокомментировал введение «военного положения» Путиным
Россия полгода сторонилась даже слова «война», наказывала за него своих же людей уголовными делами. А теперь сама же объявляет «военное положение» на оккупированных территориях. Просто истерика у товарищей чекистов.Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: военное положение, Зеленский; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 23:46;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зеленский прокомментировал введение «военного положения» Путиным".