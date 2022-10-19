Зеленський прокоментував запровадження “воєнного стану” Путіним
Росія півроку цуралася навіть слова “війна”, карала за нього своїх же людей кримінальними справами. А тепер сама оголошує “воєнний стан” на окупованих територіях. Просто “истерика у товарищей чекистов”.Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: военное положение, Зеленський; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 23:46;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зеленський прокоментував запровадження “воєнного стану” Путіним".