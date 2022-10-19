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Зеленський прокоментував запровадження “воєнного стану” Путіним

Політика 23:46   19.10.2022
Володимир Зеленський
Президент України
Зеленський прокоментував запровадження “воєнного стану” Путіним

Росія півроку цуралася навіть слова “війна”, карала за нього своїх же людей кримінальними справами. А тепер сама оголошує “воєнний стан” на окупованих територіях. Просто “истерика у товарищей чекистов”.

Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;
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Автор: Володимир Зеленський, Президент України

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 23:46;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зеленський прокоментував запровадження “воєнного стану” Путіним".