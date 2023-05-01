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Зеленский предлагает Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию

Политика 22:11   01.05.2023
Елена Нагорная
Зеленский предлагает Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию Фото: Радиотрек

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить в Украине срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток, начиная с 20 мая.

Соответствующие законопроекты №9259 и №9260 глава государства 1 мая внес в Верховную Раду.

Отмечается, что реализация законов будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии РФ против Украины.

Оба документа направлены на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 22:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский предлагает продлить в Украине срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток, начиная с 20 мая.".