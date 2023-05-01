Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію
Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити в Україні термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, починаючи з 20 травня.
Відповідні законопроєкти №9259 та №9260 глава держави 1 травня вніс до Верховної Ради.
Зазначається, що реалізація законів сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії РФ проти України.
Обидва документи направлені на розгляд комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 22:11;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити в Україні термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, починаючи з 20 травня.".