Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити в Україні термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, починаючи з 20 травня.

Відповідні законопроєкти №9259 та №9260 глава держави 1 травня вніс до Верховної Ради.

Зазначається, що реалізація законів сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії РФ проти України.

Обидва документи направлені на розгляд комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.