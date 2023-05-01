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Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

Політика 22:11   01.05.2023
Елена Нагорная
Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити в Україні термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, починаючи з 20 травня.

Відповідні законопроєкти №9259 та №9260 глава держави 1 травня вніс до Верховної Ради.

Зазначається, що реалізація законів сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії РФ проти України.

Обидва документи направлені на розгляд комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 22:11;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити в Україні термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, починаючи з 20 травня.".