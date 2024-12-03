Сегодня 3 декабря: какой праздник и день в истории

3 декабря 1722 года родился Григорий Сковорода. В 1920-м польский сейм ликвидировал отдельную территорию «Восточная Галичина», разбив ее на три воеводства. В 1967-м южноафриканский хирург Кристиан Барнард провел первую в мире успешную трансплантацию сердца от человека человеку. В 1979-м в Иране ввели в действие новую конституцию, закрепившую исламизацию государства. В 1989-м Горбачев и Джордж Буш-старший заявили о завершении «Холодной войны». В 2004-м Верховный Суд Украины признал незаконным решение ЦИК о результатах выборов Президента Украины.

Праздники и памятные даты 3 декабря

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью и Международный день борьбы с пестицидами.

Также в мире: Всемирный день катания на коньках, День «Сделайте подарок», Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров), Всемирный день баскского языка (эускары), Всемирный день трюков (отмечают в первый вторник декабря), Щедрый вторник (отмечают во вторник после Дня благодарения), День «Давайте обнимемся».

3 декабря в истории

3 декабря 1722 года родился украинский педагог, философ и писатель Григорий Сковорода. Его жизнь тесно связана с Харьковщиной. Подробнее.

3 декабря 1920 года польский сейм ликвидировал отдельную территорию «Восточная Галичина». Ее разбили на три воеводства: Львовское (28 уездов), Станиславское (16 уездов) и Тернопольское (17 уездов). Подробнее.

3 декабря 1967 года южноафриканский хирург Кристиан Барнард осуществил в Кейптауне первую в мире успешную трансплантацию сердца от человека человеку.

Пациентом, которому пересадили сердце, был безнадежно больной 54-летний Луи Вашкански. Он пришел в себя после пересадки и нормально общался, однако прожил всего 18 дней (умер от пневмонии). Однако даже такой непродолжительной жизни после пересадки хватило, чтобы операцию сочли удачной и она стала настоящей сенсацией.

К выполнению этой пересадки Барнард шел многие годы. В начале своей карьеры он работал не с сердцем, а с кишечником. Хирург разработал средство от детского дефекта атрезии кишечника, чем спас десятки младенцев в Кейптауне. Саму технику заимствовали врачи Великобритании и США. В 1950-х Барнард несколько лет работал в Соединенных Штатах, где учился у пионера хирургии на открытом сердце. В 1958-м вернулся в Южную Африку, где стал руководителем отделения экспериментальной хирургии в больнице «Groote Schuur» в Кейптауне. Он также занимал должность директора отдела хирургических исследований в Кейптаунском университете. Правой рукой Барнарда со временем стал его младший брат – тоже медик.

В 1967 году Кристиан Барнард провел трансплантацию почки (вторую успешную в мире). Параллельно он исследовал и вопросы трансплантации сердца. Первую в мире трансплантацию провел в 1964-м Джеймс Харди из США, однако речь шла о пересадке человеку сердца шимпанзе. Пациент был безнадежно больным, а новое сердце билось в его груди от 60 до 90 минут. Этот мужчина умер, не приходя в сознание. Прежде чем попытаться пересадить сердце человеку Барнард совершил 48 пересадок собакам – при этом ни одна из них не прожила дольше десяти дней. Несмотря на это, консультируя своего пациента Луи Вашкански и его жену Энн, хирург дал 80% шансов на успех трансплантации. За это в дальнейшем его критиковали коллеги. Однако сам Барнард объяснял: «Для умирающего человека это нетрудное решение, потому что он знает, что он в конце. Если лев преследует вас до берега реки, полной крокодилов, вы прыгнете в воду в уверенности, что у вас есть возможность переплыть на другой берег». Луи Вашкански, 54-летний бакалейщик, был безнадежно больным: у него был диабет и неизлечимая болезнь сердца.

Но согласия пациента было недостаточно. Нужен был еще донор. Им стала молодая женщина Дениз Дарвалл, погибшая в ДТП 2 декабря 1967 года. Женщина получила два перелома черепа, а ее мозг умер. Отец Дениз дал разрешение использовать сердце дочери для трансплантации. Операцию провели рано утром 3 декабря. Барнарду ассистировал его младший брат, а всего была задействована команда из тридцати сотрудников. Процедура длилась около пяти часов. Луи Вашкански пришел в себя после операции, он нормально общался, самочувствие временно улучшилось. Однако впоследствии иммуносупрессоры, которые ему назначили, чтобы сердце «прижилось», дали обратный эффект: из-за ослабления иммунитета у него быстро развилась пневмония, мужчина умер.

Несмотря на это, операцию в мире признали успешной. Барнард стал знаменитостью. Его успех пытались повторить врачи в разных странах. В 1968-м в мире провели около 100 трансплантаций. Однако лишь треть пациентов прожила дольше трех месяцев. Сам Барнард провел вторую трансплантацию сердца 2 января 1968 года. Его пациент прожил после нее 19 месяцев. Самую успешную из своих трансплантаций Барнард провел в 1971 году. Его пациент Дирк Ван Зил прожил после пересадки 23 года.

3 декабря 1979 года вступила в силу конституция Исламской Республики Иран, которую одобрили на общенациональном референдуме 99,5% голосов. Подробнее.

3 декабря 1984 года на предприятии по производству пестицидов в городе Бхопал в Индии произошла одна из крупнейших в истории промышленных катастроф. Из-за утечки ядовитого газа погибли около 2500 человек, еще несколько десятков тысяч потеряли зрение. Подробнее.

3 декабря 1989 года, во второй день Мальтийского саммита, советский генсек Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший заявили о завершении эпохи «Холодной войны» и начале «новой эры» в отношениях между двумя сверхдержавами.

3 декабря 1991 года независимость Украины признала Венгрия.

3 декабря 2004 года Верховный Суд признал незаконным решение ЦИК о результатах выборов президента Украины, а протокол ЦИК – недействительным. После этого в Украине прошел третий тур выборов президента, в котором победу одержал Виктор Ющенко.

Церковный праздник 3 декабря

3 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память пророка Софонии. Он жил до нашей эры, происходил из почетного рода. Жил Софония в царском дворце, проповедовал покаяние и помогал царю Иосии истреблять идолопоклонство. Предвидел бедствия, свалившиеся на иудеев, а также Газу, Аскалон, Крит, на моавитян, аммонитян, ниневитян.

Народные приметы

Если снег падает на талую землю или по состоянию на этот день снега выпало мало – в следующем году будет неурожай.

Если в печи трещат дрова – будут сильные морозы.

Что нельзя делать 3 декабря

Нельзя много разговаривать или переписываться.

Нельзя лениться.