Сьогодні 3 грудня: яке свято та день в історії

3 грудня 1722 року народився Григорій Сковорода. У 1920-му польський сейм ліквідував окрему територію “Східна Галичина”, розбивши її на три воєводства. У 1967-му південноафриканський хірург Крістіан Барнард провів першу у світі успішну трансплантацію серця від людини людині. У 1979-му в Ірані ввели в дію нову конституцію, яка закріпила ісламізацію держави. У 1989-му Горбачов і Джордж Буш-старший заявили про завершення “Холодної війни”. У 2004-му Верховний Суд України визнав незаконним рішення ЦВК про результати виборів Президента України.

Свята та пам’ятні дати 3 грудня

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю та Міжнародний день боротьби з пестицидами.

Також у світі: Всесвітній день катання на ковзанах, День “Зробіть подарунок”, Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів), Всесвітній день баскської мови (еускари), Всесвітній день трюків (відзначають у перший вівторок грудня), Щедрий вівторок (відзначають у вівторок після Дня подяки), День “Обіймімося”.

3 грудня в історії

3 грудня 1722 року народився український педагог, філософ та письменник Григорій Сковорода. Його життя тісно пов’язане із Харківщиною. Докладніше.

3 грудня 1920 року польський сейм ліквідував окрему територію “Східна Галичина”. Її розбили на три воєводства: Львівське (28 повітів), Станіславське (16 повітів) та Тернопільське (17 повітів). Докладніше.

3 грудня 1967 року південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця від людини людині.

Пацієнтом, якому пересадили серце, був безнадійно хворий 54-річний Луї Вашканські. Він прийшов до тями після пересадки та нормально спілкувався, проте прожив всього 18 днів (помер від пневмонії). Однак навіть такого нетривалого життя після пересадки вистачило, щоб операцію визнали вдалою та вона стала справжньою сенсацією.

До виконання цієї пересадки Барнард йшов багато років. На початку своєї кар’єри він працював не з серцем, а з кишківником. Хірург розробив засіб від дитячого дефекту атрезії кишківника, чим врятував десятки немовлят у Кейптауні. Саму техніку запозичили лікарі Великої Британії та США. У 1950-х Барнард кілька років працював у Сполучених Штатах, де навчався у піонера хірургії на відкритому серці. У 1958-му повернувся до Південної Африки, де став керівником відділення експериментальної хірургії в лікарні “Groote Schuur” у Кейптауні. Він також обіймав посаду директора відділу хірургічних досліджень у Кейптаунському університеті. Правою рукою Барнарда згодом став його молодший брат – також медик.

У 1967 році Крістіан Барнард провів трансплантацію нирки (другу успішну у світі). Паралельно він досліджував і питання трансплантації серця. Першу у світі трансплантацію провів у 1964-му Джеймс Гарді зі США, проте йшлося про пересадку людині серця шимпанзе. Пацієнт був безнадійно хворим, а нове серце билося в його грудях від 60 до 90 хвилин. Той чоловік помер, не приходячи до тями. Перш ніж спробувати пересадити серце людині, Барнард здійснив 48 пересадок собакам – при цьому жодна з них не прожила довше десяти днів. Попри це, консультуючи свого пацієнта Луї Вашканські та його дружину Енн, хірург дав 80% шансів на успіх трансплантації. За це його критикували колеги. Однак сам Барнард пояснював: “Для людини, яка помирає, це неважке рішення, тому що вона знає, що вона наприкінці. Якщо лев переслідує вас до берега річки, повної крокодилів, ви стрибнете у воду в упевненості, що ви маєте можливість переплисти на інший берег “. Луї Вашканські, 54-річний бакалійник, був безнадійно хворим: у нього був діабет та невиліковна хвороба серця.

Але згоди пацієнта було недостатньо. Потрібний був ще донор. Ним стала молода жінка Деніз Дарвалл, яка загинула в ДТП 2 грудня 1967 року. Жінка отримала два переломи черепа, а її мозок помер. Батько Деніз дав дозвіл на використання серця доньки для трансплантації. Операцію провели рано-вранці 3 грудня. Барнарду асистував його молодший брат, а загалом була залучена команда з тридцяти співробітників. Процедура тривала близько п’яти годин. Луї Вашканські прийшов до тями після операції, він нормально спілкувався, самопочуття тимчасово покращилося. Однак згодом імуносупресори, які йому призначили, щоб серце “прижилося”, дали зворотний ефект: через ослаблення імунітету у нього швидко розвинулася пневмонія, чоловік помер.

Попри це операцію у світі визнали успішною. Барнард став знаменитістю. Його успіх намагалися повторити лікарі у різних країнах. У 1968-му у світі провели близько 100 трансплантацій. Однак лише третина пацієнтів прожила понад три місяці. Сам Барнард провів другу трансплантацію серця 2 січня 1968 року. Його пацієнт прожив після неї 19 місяців. Найуспішнішу зі своїх трансплантацій Барнард провів у 1971 році. Його пацієнт Дірк Ван Зіл прожив після пересадки 23 роки.

3 грудня 1979 року набула чинності конституція Ісламської Республіки Іран, яку схвалили на загальнонаціональному референдумі 99,5% голосів. Докладніше.

3 грудня 1984 року на підприємстві з виробництва пестицидів у місті Бхопал в Індії сталася одна з найбільших в історії промислових катастроф. Через витік отруйного газу загинуло близько 2500 людей, ще кілька десятків тисяч втратили зір. Детальніше.

3 грудня 1989 року, на другий день Мальтійського саміту, радянський генсек Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення епохи “Холодної війни” та початок “нової ери” у відносинах між двома наддержавами.

3 грудня 1991 року незалежність України визнала Угорщина.

3 грудня 2004 року Верховний Суд визнав незаконним рішення ЦВК про результати виборів президента України, а протокол ЦВК – недійсним. Після цього в Україні відбувся третій тур виборів президента, у якому перемогу здобув Віктор Ющенко.

Церковне свято 3 грудня

3 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять пророка Софонiї. Він жив до нашої ери, походив із почесного роду. Жив Софонія в царському палаці, проповідував покаяння і допомагав цареві Йосії винищувати ідолопоклонство. Передбачав лиха, що звалилися на юдеїв, а також Газу, Аскалон, Крит, на моавітян, амонітян, ніневітян.

Народні прикмети

Якщо сніг падає на талу землю або станом на цей день снігу випало мало – наступного року буде неврожай.

Якщо в печі тріщать дрова – будуть сильні морози.

Що не можна робити 3 грудня

Не можна багато розмовляти або переписуватися.

Не можна лінуватися.