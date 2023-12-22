Рождество 25 декабря и Новый год 1 января будут рабочими днями в Украине

Из-за военного положения в Украине не будут вводить дополнительные выходные на Рождество и Новый год, заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль.

25 декабря 2023 года для всех органов власти, государственных предприятий и предприятий критической инфраструктуры остается рабочим днем.

«Частный бизнес может устанавливать рабочий график на этот день по своему усмотрению», — отметил Шмигаль.