Рождество 25 декабря и Новый год 1 января будут рабочими днями в Украине
Из-за военного положения в Украине не будут вводить дополнительные выходные на Рождество и Новый год, заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль.
25 декабря 2023 года для всех органов власти, государственных предприятий и предприятий критической инфраструктуры остается рабочим днем.
«Частный бизнес может устанавливать рабочий график на этот день по своему усмотрению», — отметил Шмигаль.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: военное положение, война, выходной, Денис Шмыгаль, новый год, Рождество, Украина;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 20:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за военного положения в Украине не будут вводить дополнительные выходные на Рождество и Новый год, заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль.".