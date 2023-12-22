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Рождество 25 декабря и Новый год 1 января будут рабочими днями в Украине

Общество 20:11   22.12.2023
Оксана Якушко
Рождество 25 декабря и Новый год 1 января будут рабочими днями в Украине

Из-за военного положения в Украине не будут вводить дополнительные выходные на Рождество и Новый год, заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль.

25 декабря 2023 года для всех органов власти, государственных предприятий и предприятий критической инфраструктуры остается рабочим днем.

«Частный бизнес может устанавливать рабочий график на этот день по своему усмотрению», — отметил Шмигаль.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 20:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за военного положения в Украине не будут вводить дополнительные выходные на Рождество и Новый год, заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль.".