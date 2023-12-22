Різдво 25 грудня та Новий рік 1 січня будуть робочими днями в Україні

Через воєнний стан в Україні не вводитимуть додаткові вихідні на Різдво та Новий рік, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

25 грудня 2023 року для всіх органів влади, державних підприємств і підприємств критичної інфраструктури залишається робочим днем.

“Приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд”, – зазначив Шмигаль.