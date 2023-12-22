Live
  • Пт 22.12.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

Різдво 25 грудня та Новий рік 1 січня будуть робочими днями в Україні

Суспільство 20:11   22.12.2023
Оксана Якушко
Різдво 25 грудня та Новий рік 1 січня будуть робочими днями в Україні

Через воєнний стан в Україні не вводитимуть додаткові вихідні на Різдво та Новий рік, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

25 грудня 2023 року для всіх органів влади, державних підприємств і підприємств критичної інфраструктури залишається робочим днем.

“Приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд”, – зазначив Шмигаль.

Читайте також: Для ЗСУ. Головну ялину країни біля Бахмута поставив волонтер з Харкова (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Різанина на парковці в Харкові: у поліції повідомили, що відкрили дві справи
Різанина на парковці в Харкові: у поліції повідомили, що відкрили дві справи
22.12.2023, 21:32
Танки, сотні окупантів: Синєгубов розповів про десятигодинний бій за Синьківку
Танки, сотні окупантів: Синєгубов розповів про десятигодинний бій за Синьківку
22.12.2023, 20:51
Харків має знайти абсолютно новий економічний сенс – Клімкін
Харків має знайти абсолютно новий економічний сенс – Клімкін
21.12.2023, 18:55
І сніг, і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на суботу, 23 грудня
І сніг, і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на суботу, 23 грудня
22.12.2023, 20:03
Різдво 25 грудня та Новий рік 1 січня будуть робочими днями в Україні
Різдво 25 грудня та Новий рік 1 січня будуть робочими днями в Україні
22.12.2023, 20:11
Обстріли Харківщини: 12 “прильотів” у Липцях і удари по Куп’янщині (фото)
Обстріли Харківщини: 12 “прильотів” у Липцях і удари по Куп’янщині (фото)
22.12.2023, 19:31

Новини за темою:

15:27
Мільйон FPV–дронів для ЗСУ – реально. Але чи треба та які – ВВС
12:40
Не можна бруківкою виправдовувати небажання воювати – офіцер “Kraken”
10:00
Вбили на Харківщині та спалили: СБУ ідентифікувала російських злочинців
07:51
Армія РФ 19 разів атакувала на Куп’янському напрямку – Генштаб
10:35
11 росіян здалися в полон на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ

Ви читали новину: «Різдво 25 грудня та Новий рік 1 січня будуть робочими днями в Україні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 20:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через воєнний стан в Україні не вводитимуть додаткові вихідні на Різдво та Новий рік, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.".