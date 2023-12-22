Різдво 25 грудня та Новий рік 1 січня будуть робочими днями в Україні
Через воєнний стан в Україні не вводитимуть додаткові вихідні на Різдво та Новий рік, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
25 грудня 2023 року для всіх органів влади, державних підприємств і підприємств критичної інфраструктури залишається робочим днем.
“Приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд”, – зазначив Шмигаль.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: війна, военное положение, выходной, Денис Шмыгаль, новый год, Рождество, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 20:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через воєнний стан в Україні не вводитимуть додаткові вихідні на Різдво та Новий рік, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.".