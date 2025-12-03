Сьогодні 3 грудня 2025: яке свято та день в історії

3 грудня 2024 року в Південній Кореї оголосили воєнний стан, за що зараз судять уже колишнього президента Юна Сок Йоля. У 2004-му Верховний Суд України визнав незаконним рішення ЦВК про результати виборів Президента України. У 1989-му Горбачов і Джордж Буш-старший заявили про завершення “Холодної війни”. У 1979-му в Ірані ввели в дію нову конституцію, яка закріпила ісламізацію держави. У 1967-му південноафриканський хірург Крістіан Барнард провів першу у світі успішну трансплантацію серця від людини людині. У 1920-му польський сейм ліквідував окрему територію “Східна Галичина”, розбивши її на три воєводства. У 1722-му народився Григорій Сковорода.

Свята та пам’ятні дати 3 грудня

3 грудня у світі – Міжнародний день людей з інвалідністю та Міжнародний день боротьби проти пестицидів.

Також сьогодні: Всесвітній день комп’ютерної графіки, День “Обіймімося”, День “Зробіть подарунок”, День народження SMS, Міжнародний день баскської мови, День світової тиші й німоти (на честь пам’яті преподобного Йоана Мовчальника), День запіканки із зелених бобів.

3 грудня в історії

3 грудня 1722 року народився український педагог, філософ та письменник Григорій Сковорода. Його життя тісно пов’язане із Харківщиною. Докладніше.

3 грудня 1920 року польський сейм ліквідував окрему територію “Східна Галичина”. Її розбили на три воєводства: Львівське (28 повітів), Станіславське (16 повітів) та Тернопільське (17 повітів). Докладніше.

3 грудня 1967 року південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця від людини людині. Докладніше.

3 грудня 1979 року набула чинності конституція Ісламської Республіки Іран, яку схвалили на загальнонаціональному референдумі 99,5% голосів. Докладніше.

3 грудня 1984 року на підприємстві з виробництва пестицидів у місті Бхопал в Індії сталася одна з найбільших в історії промислових катастроф. Через витік отруйного газу загинуло близько 2500 людей, ще кілька десятків тисяч втратили зір. Докладніше.

3 грудня 1989 року, на другий день Мальтійського саміту, радянський генсек Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення епохи “Холодної війни” та початок “нової ери” у відносинах між двома наддержавами.

3 грудня 1991 року незалежність України визнала Угорщина.

3 грудня 2004 року Верховний Суд визнав незаконним рішення ЦВК про результати виборів президента України, а протокол ЦВК – недійсним. Після цього в Україні відбувся третій тур виборів президента, у якому перемогу здобув Віктор Ющенко.

3 грудня 2024 року у Південній Кореї оголосили воєнний стан. Про таке своє рішення у спеціальному відеозверненні до народу оголосив тодішній президент країни Юн Сок Йоль. Ні про яке військове вторгнення в країну не йшлося. Причина введення воєнного стану була суто внутрішньополітичною. Президент мав тривалий конфлікт з опозицією. Сам Юн Сок Йоль, який виграв вибори у 2022 році, має ультраправі політичні погляди. Але більшість у парламенті (Національних зборах) мала ліберальна Демократична партія (ДПК). У 2024-му ця партія знову виграла вибори. Щодо Юна, то його популярність за два роки на посаді суттєво впала. За соцопитуваннями, понад 50% населення підтримували його відставку. Але Демпартія не мала двох третин голосів у парламенті, щоб запустити процедуру імпічменту. Тож країна опинилася в затяжній політичній кризі. Вона поглибилася, коли президент вирішив ветувати три законопроєкти, які передбачали проведення спеціального розслідування щодо першої леді – бізнесвумен Кім Кон Хі.

Національні збори відповіли на це одразу двома ударами. 2 грудня 2024 року парламентарі розпочали процедуру відставки голови Ради з аудиту та інспекцій і трьох прокурорів, яких пов’язували зі скандалами навколо президентської дружини. Також опозиційна більшість відхилила пропозицію підпорядкованого президенту уряду щодо бюджету на 2025 рік. Юн Сок Йоль у зверненні до народу заявив, що Демократична партія займається антидержавною діяльністю. Він звинуватив своїх політичних опонентів у співпраці з північнокорейськими комуністами та назвав дії ДПК у парламенті “законодавчою диктатурою”. Надалі корейські чиновники та військові свідчили, що ідею розв’язати свої політичні проблеми методом запровадження воєнного стану в країні президент Юн виношував чи не рік. Одразу після оголошення про введення воєнного стану він передав військовим список своїх опонентів (як політиків, так і громадських діячів), яких треба було заарештувати.

“Отримавши вказівки від Юна, Хьон (Йо Ін Хьон – генерал-лейтенант, командувач контррозвідки Південної Кореї) сказав, що, на його думку, президент збожеволів. Він відмовився дотримуватися вказівок, посилаючись на брак ресурсів і засобів для виконання такого наказу”, – пише англомовна Вікіпедія.

Це була не єдина шалена ідея президента, який спробував узурпувати владу. Зокрема, він наказав відключити електроенергію корейським телевізійним каналам, щоб заблокувати роботу ЗМІ. Оголошення воєнного стану в країні викликало істотну паніку. Також це позначилося на стані економіки, спричинило падіння національної валюти тощо.

Проти рішення президента виступили всі партії Національних зборів – не лише ДПК. Спікер парламенту терміново скликав засідання, на ньому вже 4 грудня депутати скасували воєнний стан. Це було зовсім непросто: пробиратися до будівлі Національних зборів їм довелося прориваючись через кордони поліціянтів. Депутати барикадували вікна та двері, щоб перешкодити вторгненню до зали військових. Персоналу парламенту навіть довелося застосувати проти військових вогнегасники, допоки депутати терміново проводили голосування. Після голосування солдати почали відступати.

Уже 14 грудня президенту Юну Сок Йолю оголосили імпічмент. Виконувати його обов’язки почав прем’єр-міністр. Але 27 грудня у відставку відправили вже і його – через блокування розслідувань проти Юна та його дружини та ймовірної змови з експрезидентом щодо введення воєнного стану (це рішення згодом скасував Конституційний суд). Упродовж грудня відбулася серія арештів силовиків, які сприяли спробі узурпації влади президентом. 15 січня заарештували й самого Юна Сок Йоля – до того його служба безпеки успішно чинила фізичний опір поліції, забарикадувавши президентську резиденцію. Експрезиденту висунули звинувачення в керівництві повстанням та зловживанні владою. Згодом Конституційний суд країни підтвердив правомірність імпічменту. А 14 квітня 2025 року розпочався суд над Юном – перший в історії країни кримінальний суд над президентом. Він триває досі. Якщо експрезидента визнають винним, йому загрожує смертна кара або, що ймовірніше, довічне ув’язнення (у Південній Кореї не скасована страта, але з 1997 року діє мораторій на неї).

Церковне свято 3 грудня

3 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять пророка Софонiї. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо сніг падає на талу землю або станом на цей день снігу випало мало – наступного року буде неврожай.

Якщо в печі тріщать дрова – будуть сильні морози.

Що не можна робити 3 грудня

Не можна багато розмовляти або переписуватися.

Не можна лінуватися.