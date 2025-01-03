Снег, гололед и дождь: какой будет погода в Харькове и области 4 января
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды в Харькове и области на 4 января опубликовали в Региональном центре гидрометеорологии.
В области ночью ожидаются осадки – дождь и мокрый снег.
Днем будет небольшой снег и слабый гололед. Температура воздуха: ночью от 0° до 5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
В Харькове ночью также будет снег и слабый гололед. Ветер – западный: 9 — 14 м/с.
Столбик термометра ночью будет показывать от 2° до 4° мороза, днем – около 0°.
Читайте также: Сколько людей заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19 за неделю в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: гололед, погода, прогноз погоды, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Снег, гололед и дождь: какой будет погода в Харькове и области 4 января»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 19:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды в Харькове и области на 4 января опубликовали в Региональном центре гидрометеорологии. ".