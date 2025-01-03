Снег, гололед и дождь: какой будет погода в Харькове и области 4 января

Прогноз погоды в Харькове и области на 4 января опубликовали в Региональном центре гидрометеорологии.

В области ночью ожидаются осадки – дождь и мокрый снег.

Днем будет небольшой снег и слабый гололед. Температура воздуха: ночью от 0° до 5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

В Харькове ночью также будет снег и слабый гололед. Ветер – западный: 9 — 14 м/с.

Столбик термометра ночью будет показывать от 2° до 4° мороза, днем – около 0°.