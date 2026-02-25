На дорогах будет опасно — предупреждение для жителей Харькова и области
Вечером 25 февраля с сохранением ночью и утром 26-го в Харькове и области прогнозируют гололед и туман, видимость составит 200-500 метров.
Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии уже опубликовал предварительный прогноз на март. По данным синоптиков, сюрпризов от погоды в первый месяц весны не следует ожидать – все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,4 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в марте также ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.
