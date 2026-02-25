На дорогах буде небезпечно – попередження для мешканців Харкова та області

Увечері 25 лютого зі збереженням вночі та вранці 26-го у Харкові та області прогнозують ожеледицю та туман, видимість складе 200-500 метрів.

Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності (жовтий) опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже опублікував попередній прогноз на березень. За даними синоптиків, сюрпризів від погоди у перший місяць весни не слід очікувати – усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,4 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у березні також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.