На дорогах буде небезпечно – попередження для мешканців Харкова та області

Суспільство 20:41   25.02.2026
Олена Нагорна
Увечері 25 лютого зі збереженням вночі та вранці 26-го у Харкові та області прогнозують ожеледицю та туман, видимість складе 200-500 метрів.

Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності (жовтий) опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже опублікував попередній прогноз на березень. За даними синоптиків, сюрпризів від погоди у перший місяць весни не слід очікувати – усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,4 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у березні також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.

Автор: Олена Нагорна
