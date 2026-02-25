«Плюс» і невеликі опади: прогноз погоди в Харкові та області на 26 лютого

У четвер, 26 лютого, у Харкові та області – хмарно. Невеликі опади (сніг, мокрий сніг, дощ). Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, туман. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть близько 0, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже опублікував попередній прогноз на березень. За даними синоптиків, сюрпризів від погоди у перший місяць весни не слід очікувати – усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,4 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у березні також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.