Live

«Плюс» і невеликі опади: прогноз погоди в Харкові та області на 26 лютого

Погода 18:43   25.02.2026
Олена Нагорна
«Плюс» і невеликі опади: прогноз погоди в Харкові та області на 26 лютого

У четвер, 26 лютого, у Харкові та області – хмарно. Невеликі опади (сніг, мокрий сніг, дощ). Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, туман. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть близько 0, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже опублікував попередній прогноз на березень. За даними синоптиків, сюрпризів від погоди у перший місяць весни не слід очікувати – усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,4 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у березні також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.

Читайте також: Погода в останній тиждень зими і чи будуть сильні морози в березні – синоптики

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Пожежа в п’ятиповерхівці на пр. Індустріальному в Харкові – є загиблий (фото)
Пожежа в п’ятиповерхівці на пр. Індустріальному в Харкові – є загиблий (фото)
25.02.2026, 19:05
По Харкову вдарив ворожий дрон – Терехов
По Харкову вдарив ворожий дрон – Терехов
25.02.2026, 15:27
«Мого батька побили співробітники ТЦК». Поліція відкрила провадження у Харкові
«Мого батька побили співробітники ТЦК». Поліція відкрила провадження у Харкові
25.02.2026, 16:17
Терехов збирає депутатів у Харкові: коли буде сесія (порядок денний)
Терехов збирає депутатів у Харкові: коли буде сесія (порядок денний)
25.02.2026, 15:33
Пів мільйона гривень розбазарили на ремонті вишу в Харкові: хто відповідатиме
Пів мільйона гривень розбазарили на ремонті вишу в Харкові: хто відповідатиме
25.02.2026, 17:21
«Інвалідність» за $9000: хто розробив схему на Харківщині, з’ясувала СБУ
«Інвалідність» за $9000: хто розробив схему на Харківщині, з’ясувала СБУ
25.02.2026, 14:39

Новини за темою:

25.02.2026
«Плюс» і невеликі опади: прогноз погоди в Харкові та області на 26 лютого
25.02.2026
ОТЦК про побиття чоловіка в Харкові: «Військові намагалися уникнути конфлікту»
25.02.2026
Пів мільйона гривень розбазарили на ремонті вишу в Харкові: хто відповідатиме
25.02.2026
Новини Харкова – головне 25 лютого: перестрілка окупантів, прогноз на березень
25.02.2026
«Мого батька побили співробітники ТЦК». Поліція відкрила провадження у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Плюс» і невеликі опади: прогноз погоди в Харкові та області на 26 лютого», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 18:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 26 лютого, у Харкові та області – хмарно. Невеликі опади (сніг, мокрий сніг, дощ). Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, туман. На дорогах ожеледиця.".