«Плюс» и небольшие осадки: прогноз погоды в Харькове и области на 26 февраля

В четверг, 26 февраля, в Харькове и области – облачно. Небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами налипание мокрого снега, туман. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры покажут около 0, днем – от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 2 мороза до 3 тепла, днем – от 0 до 5 тепла.

Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии уже опубликовал предварительный прогноз на март. По данным синоптиков, сюрпризов от погоды в первый месяц весны не следует ожидать – все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,4 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в марте также ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.