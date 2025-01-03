Сніг, ожеледь та дощ: якою буде погода в Харкові та області 4 січня

Прогноз погоди в Харкові та області на 4 січня опублікували в Регіональному центрі з гідрометеорології.

В області вночі очікуються опади – дощ та мокрий сніг.

Вдень буде невеликий сніг та слабка ожеледь. Температура повітря: вночі від 0° до 5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Харкові вночі також буде сніг та слабка ожеледиця. Вітер – західний: 9-14 м/с.

Стовпчик термометра вночі показуватиме від 2° до 4° морозу, вдень – близько 0°.