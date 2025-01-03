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Сніг, ожеледь та дощ: якою буде погода в Харкові та області 4 січня

Погода 19:37   03.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сніг, ожеледь та дощ: якою буде погода в Харкові та області 4 січня Фото: Василь Голосний

Прогноз погоди в Харкові та області на 4 січня опублікували в Регіональному центрі з гідрометеорології. 

В області вночі очікуються опади – дощ та мокрий сніг.

Вдень буде невеликий сніг та слабка ожеледь. Температура повітря: вночі від 0° до 5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Харкові вночі також буде сніг та слабка ожеледиця. Вітер – західний: 9-14 м/с.

Стовпчик термометра вночі показуватиме від 2° до 4° морозу, вдень – близько 0°.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 19:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди в Харкові та області на 4 січня опублікували в Регіональному центрі гідрометеорології. ".