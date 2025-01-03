Сніг, ожеледь та дощ: якою буде погода в Харкові та області 4 січня
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди в Харкові та області на 4 січня опублікували в Регіональному центрі з гідрометеорології.
В області вночі очікуються опади – дощ та мокрий сніг.
Вдень буде невеликий сніг та слабка ожеледь. Температура повітря: вночі від 0° до 5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Харкові вночі також буде сніг та слабка ожеледиця. Вітер – західний: 9-14 м/с.
Стовпчик термометра вночі показуватиме від 2° до 4° морозу, вдень – близько 0°.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 19:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди в Харкові та області на 4 січня опублікували в Регіональному центрі гідрометеорології. ".