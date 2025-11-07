Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории

7 ноября 1492 года на землю упал Энсисемский метеорит – старейший метеорит, дата падения которого точно определена. В 1857-м родился известный историк и ректор Харьковского университета Дмитрий Багалей. В 1913-м в Северной Америке начался «Белый ураган». В 1917-м произошел вооруженный Октябрьский переворот в Петрограде. В 1928-м в Харькове открыли здание Госпрома. В 1941-м немецкая авиация потопила теплоход «Армения» возле Крыма.

Праздники и памятные даты 7 ноября

7 ноября в мире – Международный день африканского писателя и Международный день инуитов (коренных народов Арктики).

Первая пятница ноября – это Всемирный день доброжелательного отношения к юристам.

Также сегодня: Международный день медицинской физики и Международный день вина Мерло.

7 ноября в истории

7 ноября 1492 года на землю упал Энсисемский метеорит – старейший метеорит, дата падения которого точно определена. Он попал в пшеничное поле за пределами села Энсисем (сейчас это территория Эльзаса во Франции). Также он является самым древним из сохранившихся до наших времен метеоритов. Его можно увидеть в музее Энсисема. Метеорит относительно невелик – весит 127 килограммов. При ударе он образовал воронку глубиной один метр. Падающий с неба огненный шар видели с расстояния в 150 км от места приземления. Жители ближайших населенных пунктов сбежались в поле и, вероятно, растащили бы «небесного пришельца» по частям. Но местный магистрат вмешался и успел изъять метеорит, чтобы сохранить его для короля Максимилиана – сына тогдашнего императора Священной Римской империи Фридриха III. Один из упавших с неба обломков также отправили в Ватикан. Через два месяца после этого события Максимилиан в битве при Санлисе разгромил французскую армию, количественно превосходившую его собственную. Конечно, падение метеорита использовали для пропаганды «божьего провидения» и подавали как хороший знак Максимилиану. По распоряжению короля метеорит хранили в церкви Энсисема. Он находился там до времен Великой Французской революции, когда необычную реликвию перевезли в более безопасное место. Со временем вес метеорита уменьшился – из-за сколов при транспортировках и различных «даров». Известно, что в конце XIX века он весил около 55 кг.

7 ноября 1857 года родился историк Дмитрий Багалей. Подробнее.

7 ноября 1913 года в Северной Америке на Больших озерах начался шторм – самый сильный в истории этих водоемов. Подробнее.

7 ноября 1917 года произошел большевистский вооруженный переворот в Петрограде. Власть в распадающейся бывшей Российской империи незаконным путем захватила группа экстремистов во главе с Владимиром Лениным (Ульяновым). Подробнее.

7 ноября 1928 года в Харькове официально открыли здание Госпрома. Подробнее.

7 ноября 1941 года немецкая авиация потопила теплоход «Армения» вблизи Крыма. Подробнее.

7 ноября 1944 года Франклин Рузвельт стал первым (и единственным) в истории США президентом, избранным на четвертый срок.

7 ноября 1990 года в Киеве в последний раз в советский период истории Украины пытались отметить годовщину «Октябрьской революции». Подробнее.

Церковный праздник 7 ноября

7 ноября чтят память мучеников в Мелитине: Иерона и 32 воинов. Подробнее.

Народные приметы

Если утром туман, то будет оттепель.

Если листья до 7 ноября еще не опали, то зима будет суровой.

Если день солнечный, то весна будет ранней.

Если погода сухая, то зима будет с морозами и вьюгами.

Что нельзя делать 7 ноября

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться и скандалить.