Сьогодні 7 листопада 2025: яке свято та день в історії

7 листопада 1492 року на землю впав Енсісаймський метеорит – найстаріший метеорит, дата падіння якого точно визначена. У 1857-му народився відомий історик і ректор Харківського університету Дмитро Багалій. У 1913-му в Північній Америці розпочався “Білий ураган”. У 1917-му стався озброєний Жовтневий переворот у Петрограді. У 1928-му в Харкові відкрили будівлю Держпрому. У 1941-му німецька авіація потопила теплохід “Вірменія” біля Криму.

Свята та пам’ятні дати 7 листопада

7 листопада у світі – Міжнародний день африканського письменника та Міжнародний день інуїтів (корінних народів Арктики).

Перша п’ятниця листопада – це Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів.

Також сьогодні: Міжнародний день медичної фізики та Міжнародний день вина Мерло.

<br />

7 листопада в історії

7 листопада 1492 року на землю впав Енсісаймський метеорит – найстаріший метеорит, дата падіння якого точно визначена. Він влучив у пшеничне поле за межами села Енсісайм (зараз це територія Ельзасу у Франції). Також він є найдавнішим із метеоритів, що збереглися до наших часів. Його можна побачити в музеї Енсісайма. Метеорит відносно невеликий – важить 127 кілограмів. При ударі він утворив вирву глибиною один метр. Вогненну кулю, що падає з неба, бачили з відстані в 150 км від місця приземлення. Жителі найближчих населених пунктів збіглися в поле та, ймовірно, розтягли б “небесного прибульця” по частинах. Але місцевий магістрат втрутився та встиг вилучити метеорит, щоб зберегти його для короля Максиміліана – сина тодішнього імператора Священної Римської імперії Фрідріха III. Один з уламків, що впали з неба, також відправили до Ватикану. Через два місяці після цієї події Максиміліан у битві при Санлісі розгромив французьку армію, яка кількісно перевершувала його власну. Звичайно, падіння метеорита використовували для пропаганди “божого провидіння” та подавали як добрий знак Максиміліану. За розпорядженням короля метеорит зберігали в церкві Енсісайма. Він був там до часів Великої Французької революції, коли незвичну реліквію перевезли в безпечніше місце. Згодом вага метеорита зменшилася – через сколи під час транспортування та різних “дарування”. Відомо, що наприкінці ХІХ століття він важив близько 55 кг.

7 листопада 1857 року народився історик Дмитро Багалій. Докладніше.

7 листопада 1913 року в Північній Америці на Великих озерах почався шторм – найсильніший в історії цих водойм. Докладніше.

7 листопада 1917 року стався більшовицький збройний переворот у Петрограді. Владу в колишній Російській імперії, що розпадалася, незаконним шляхом захопила група екстремістів на чолі з Владіміром Лєніним (Ульяновим). Докладніше.

7 листопада 1928 року в Харкові офіційно відкрили будівлю Держпрому. Докладніше.

7 листопада 1941 року німецька авіація потопила теплохід “Вірменія” поблизу Криму. Докладніше.

7 листопада 1944 року Франклін Рузвельт став першим (і єдиним) в історії США президентом, обраним на четвертий термін.

7 листопада 1990 року в Києві востаннє в радянський період історії України намагалися відзначити річницю “Жовтневої революції”. Докладніше.

Церковне свято 7 листопада

7 листопада вшановують пам’ять мучеників у Мелитині: Єрона та 32 воїнів. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вранці туман, буде відлига.

Якщо листя до 7 листопада ще не опало, то зима буде суворою.

Якщо день сонячний, то весна буде ранньою.

Якщо погода суха, то зима буде з морозами та хуртовинами.

Що не можна робити 7 листопада

Не можна лінуватися.

Не можна сваритися та скандалити.