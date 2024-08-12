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Сегодня пик звездопада Персеиды: астроном из Харькова дал советы наблюдателям

Общество 16:26   12.08.2024
Елена Нагорная
Сегодня пик звездопада Персеиды: астроном из Харькова дал советы наблюдателям Фото: Павел Пахоменко

Пик метеорного потока Персеиды в этом году приходится на ночи на 12 и 13 августа. Количество падающих «звезд» может достигать сотни в час.

«Ежегодное небесное шоу — Персеиды. Максимум обещают на 12 августа. В этом году молодая Луна спрячется под горизонт после десяти часов вечера 12 августа», — пишет в Facebook астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.

Для наблюдения метеорных потоков не нужны какие-то приборы, объясняет астроном, — важны условия и безоблачное небо. Смотреть следует на восток и север небосвода, но не четко на область созвездия Персея, так как ближе к радианту можно увидеть преимущественно короткие метеоры. Также не стоит высматривать «звезду» над горизонтом, где препятствиями могут стать облака, пыль и дым в атмосфере.

«Не разводите огонь и не включайте яркий фонарь. Смартфон на минимальной яркости и лучше вообще минимизировать пользование устройствами с экранами. Яркий свет ослепит вас и вы не сможете увидеть большую часть метеоров. Глаза ночью постепенно приспосабливаются к темноте. Лучше взять с собой фонарик с красным светом — он гораздо лучше подходит для темного времени суток и не слепит глаза», — советует Кажанов.

Читайте также: Не “прилет”: астроном рассказал, что ночью над Харьковом видели метеор (видео)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 16:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пик метеорного потока Персеиды в этом году приходится на ночи на 12 и 13 августа. Количество падающих «звезд» может достигать сотни в час.".