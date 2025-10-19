Live
В небе над Харьковом можно увидеть звездопад и две кометы

Общество 19:30   19.10.2025
Оксана Горун
В небе над Харьковом можно увидеть звездопад и две кометы Фото: Харьковский планетарий

Специалисты Харьковского планетария сообщили, что и когда в ближайшие дни будет происходить в небе.

Уже следующей ночью, с 20 на 21 октября будет пик ежегодного звездопада Ориониды. Он длится со 2 октября по 7 ноября.

«Ориониды – один из самых красивых метеорных дождей года. Нынешний звездопад Ориониды будет особенно зрелищным, ведь его пик совпадает с молодой Луной. Это означает, что свет спутника Земли не будет мешать, и на темном небе лучше будут видны метеоры», — написали на странице музея-планетария «Харьков космический» в Facebook.

Также 20-21 октября на небе можно будет наблюдать две недавно открытые кометы — Леммон (C/2025 A6) и SWAN (C/2025 R2).

«21 октября 2025 года комета Леммон приблизится к Земле на расстояние в 90 млн км. Расстояние Земли от Солнца 150 млн км. С прошлого месяца комету можно было увидеть с помощью биноклей и телескопов. Однако в ближайшее время наблюдать за ней станет проще – на достаточно темном небе ее можно будет увидеть невооруженным глазом», — прокомментировали в планетарии.

Читайте также: Почему в Харькове больше не наблюдают северные сияния, объяснил астроном 📹

Ночью 21 октября заметить эту комету можно будет между концом ручки ковша Большой Медведицы и звездой Арктур ​​созвездия Волопас (это яркая звезда, на которую направлена ручка ковша Большой Медведицы). 26-27 октября Леммон будет видна над головой созвездия Змеи. А к концу месяца окажется над западным горизонтом в созвездии Змееносца. Наиболее заметной комета станет 2 ноября.

Вторая комета, которую «рекламируют» астрономы, — SWAN. Ее можно наблюдать только в бинокль или телескоп. После 20 октября SWAN будет видна вблизи созвездия Стрельца. А к 24 октября окажется севернее созвездия Козерога. Из поля зрения комета исчезнет до начала ноября.

Автор: Оксана Горун
