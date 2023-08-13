Звездопад Персеиды: астроном из Харькова рассказал, когда загадывать желания
Пик метеорного потока Персеиды пришелся на минувшую ночь, а также будет наблюдаться в ночь на 14 августа. Количество «падающих звезд» может достигать сотни в час.
Об этом пишет в Facebook астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.
«В ночи с 12 по 14 августа в небе будет наблюдаться много ярких вспышек. В народе это явление называют звездопадом, но научное название — метеорный поток Персеиды. В этом году Луна не будет мешать наблюдать это яркое явление природы, и можно будет любоваться вспышками метеоров («падающие звезды») на фоне Млечного Пути», — рассказывает Кажанов.
При этом, по его словам, украинцы не стали свидетелями максимальной интенсивности потока — она была 13 августа между 10:00 и 17:00 по киевскому времени.
«Поэтому в Украине явление стоит наблюдать в ночи с 12 на 13 и с 13 на 14 августа. Ожидаемое зенитное часовое число (ZHR) метеоров равно 100. Какая-то специальная техника или телескоп не нужны для наблюдений метеоров», — добавил астроном.
Харьковский фотограф Павел Пахоменко уже успел запечатлеть «падающие звезды». Кадрами он поделился в Instagram.
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 17:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пик метеорного потока Персеиды пришелся на минувшую ночь, а также будет наблюдаться в ночь на 14 августа. Количество «падающих звезд» может достигать сотни в час.".