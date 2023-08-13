Live
  • Вс 13.08.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🟢

Звездопад Персеиды: астроном из Харькова рассказал, когда загадывать желания

Общество 17:55   13.08.2023
Елена Нагорная
Звездопад Персеиды: астроном из Харькова рассказал, когда загадывать желания Фото: Павел Пахоменко

Пик метеорного потока Персеиды пришелся на минувшую ночь, а также будет наблюдаться в ночь на 14 августа. Количество «падающих звезд» может достигать сотни в час.

Об этом пишет в Facebook астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.

«В ночи с 12 по 14 августа в небе будет наблюдаться много ярких вспышек. В народе это явление называют звездопадом, но научное название — метеорный поток Персеиды. В этом году Луна не будет мешать наблюдать это яркое явление природы, и можно будет любоваться вспышками метеоров («падающие звезды») на фоне Млечного Пути», — рассказывает Кажанов.

При этом, по его словам, украинцы не стали свидетелями максимальной интенсивности потока — она была 13 августа между 10:00 и 17:00 по киевскому времени.

«Поэтому в Украине явление стоит наблюдать в ночи с 12 на 13 и с 13 на 14 августа. Ожидаемое зенитное часовое число (ZHR) метеоров равно 100. Какая-то специальная техника или телескоп не нужны для наблюдений метеоров», — добавил астроном.

Харьковский фотограф Павел Пахоменко уже успел запечатлеть «падающие звезды». Кадрами он поделился в Instagram.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Павло Пахоменко (@pashaxvi)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Трактор-разминировщик подорвался в поле на Харьковщине
Трактор-разминировщик подорвался в поле на Харьковщине
13.08.2023, 11:35
Враг пытался наступать у трех сел Купянского района Харьковщины — Генштаб
Враг пытался наступать у трех сел Купянского района Харьковщины — Генштаб
13.08.2023, 07:43
Офисный центр: аргументы Терехова и пикник противников в Саржином яру (видео)
Офисный центр: аргументы Терехова и пикник противников в Саржином яру (видео)
13.08.2023, 14:42
Какой будет погода в Харькове и области в начале следующей недели
Какой будет погода в Харькове и области в начале следующей недели
13.08.2023, 12:24
Купянчане vs эвакуация: одни прячут детей, других вывозят в третий раз (сюжет)
Купянчане vs эвакуация: одни прячут детей, других вывозят в третий раз (сюжет)
13.08.2023, 16:58
Звездопад Персеиды: астроном из Харькова рассказал, когда загадывать желания
Звездопад Персеиды: астроном из Харькова рассказал, когда загадывать желания
13.08.2023, 17:55

Новости по теме:

16:58
Купянчане vs эвакуация: одни прячут детей, других вывозят в третий раз (сюжет)
14:42
Офисный центр: аргументы Терехова и пикник противников в Саржином яру (видео)
13:56
Подорвался на собственной даче под Харьковом: пожилой мужчина лишился стопы
13:40
Оккупанты обстреляли село под Купянском: мужчина в тяжелом состоянии
12:24
Какой будет погода в Харькове и области в начале следующей недели

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Звездопад Персеиды: астроном из Харькова рассказал, когда загадывать желания»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 17:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пик метеорного потока Персеиды пришелся на минувшую ночь, а также будет наблюдаться в ночь на 14 августа. Количество «падающих звезд» может достигать сотни в час.".