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Зорепад Персеїди: астроном із Харкова розповів, коли загадувати бажання

Суспільство 17:55   13.08.2023
Олена Нагорна
Зорепад Персеїди: астроном із Харкова розповів, коли загадувати бажання Фото: Павло Пахоменко

Пік метеорного потоку Персеїди припав на минулу ніч, а також спостерігатиметься в ніч проти 14 серпня. Кількість “падаючих зірок” може сягати сотні на годину.

Про це пише у фейсбуці астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов.

“У ночі з 12 по 14 серпня в небі буде спостерігатись багато яскравих спалахів. У народі це явище називають зорепадом, але наукова назва – метеорний потік Персеїди. У цьому році Місяць не буде заважати спостерігати це яскраве явище природи, й можна буде милуватись спалахами метеорів (“падаючі зірки”) на тлі Чумацького Шляху”, – розповідає Кажанов.

При цьому, за його словами, українці не стали свідками максимальної інтенсивності потоку – вона була 13 серпня між 10:00 та 17:00 за київським часом.

“Тому в Україні явище варто спостерігати у ночі з 12 на 13 та з 13 на 14 серпня. Очікуване зенітне годинне число (ZHR) метеорів дорівнює 100. Якась спеціальна техніка або телескоп не потрібні для спостережень метеорів”, – додав астроном.

Харківський фотограф Павло Пахоменко вже встиг сфотографувати “падаючі зірки”. Світлинами він поділився в інстаграмі.

 

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Публікація від Павла Пахоменка (@pashaxvi)

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пік метеорного потоку Персеїди припав на минулу ніч, а також спостерігатиметься в ніч проти 14 серпня. Кількість “падаючих зірок” може сягати сотні на годину.".