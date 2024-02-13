Сегодня 13 февраля: какой праздник и день в истории

13 февраля 1843 года родился поэт Николай Вербицкий — автор первых строк Гимна Украины. В 1895-м братья Люмьер запатентовали «синематограф» – аппарат, который был и кинокамерой, и устройством для трансляции отснятого видео. В 1898-м произошло первое в мире ДТП со смертельным исходом. В 1913-м Далай-лама XIII провозгласил независимость Тибета от Китая.

Праздники и памятные даты 13 февраля

13 февраля – Всемирный день радио.

Также отмечают: Международный день презерватива, День рождения кинокамеры, Международный день принятия себя, День интернет-друзей.

13 февраля в истории

13 февраля 1843 года родился поэт Николай Вербицкий, известный как автор первых строк текста Гимна Украины.

Он вырос в Черниговской области. С детства часто бывал в редакции местной газеты «Черниговские губернские ведомости». Там и опубликовали его первые стихи в 1853 году, когда мальчику было всего десять лет. Во время учебы в Полтавской гимназии подружился с другим украинским поэтом Михаилом Старицким. А после завершения учебы поступил в Киевский университет, где вошел в круг украинской интеллигенции того времени. Участвовал в издании рукописной сатирической газеты «Помойница», где высмеивали власть. Отец Николая, чтобы вырвать сына из «плохой компании», отправил его учиться в Петербург. Но и там парень нашел компанию земляков, в частности, был знаком с Тарасом Шевченко. Вербицкий активно участвовал в деятельности украинской и польской громад в Петербурге, присоединился к организации похорон Шевченко, а впоследствии — благотворительных вечеров его памяти. Постепенно Вербицкий и в Петербурге снискал себе славу «неблагонадежного». Когда вузы в Москве и Петербурге закрыли из-за польских волнений 1861 года, украинский студент вернулся домой. Диплом он получил только в 1864-м – в Киеве. История участия Вербицкого в создании текста «Ще не вмерла Україна» следующая.

«В августе 1862-го Николай Вербицкий оказался на вечеринке в кругу друзей Павла Чубинского, Фаддея Рыльского, Паулина Свенцицкого, Павла Житецкого. Там были и сербские студенты. Вспоминали похороны Тараса Шевченко, студенческие волнения поляков, их гимн «Jeszcze Polska nie zginęła!» Кто-то предложил написать свою Марсельезу. Вербицкий сел за фортепиано и импровизировал: «Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля». Остальные подхватили, принялись дописывать, предлагать свои варианты. Павел Чубинский все записывал и редактировал. Позже Николай Вербицкий в письме к литератору Олексе Коваленко напишет: «Гимн «Ще не вмерла України» написал покойный Павел Чубинский (мои там всего две строчки). Составил его Павел под влиянием сербского гимна», — пишет Украинский институт национальной памяти.

Получив диплом, Вербицкий работал учителем – сначала в Полтаве, потом в родном Чернигове. Но в 1875 году его обвинили в организации крестьянского бунта (который на самом деле возник из-за голода на Черниговщине) и перевели в российскую Рязань. За пределами родной Украины Вербицкий пробыл 25 лет – 10 лет в Рязани и еще 15 в Орле. В Украину он вернулся в 1901-м. На родине его уже почти не помнили. Поэт доживал жизнь в своем имении в Чернигове. Умер 23 декабря 1909 года.

13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали «синематограф» — свое техническое устройство, одновременно являющееся кинокамерой и средством воспроизведения видео.

Этот день в мире отмечают как День рождения кинокамеры. По легенде, Луи Люмьер сделал свое самое знаменитое изобретение, когда просто страдал бессонницей из-за головной боли. Он сконструировал устройство, которое протягивало через себя перфорированную пленку и воспроизводило с нее изображение на экран. А потом вместе с братом усовершенствовал его. А уже 28 декабря 1895 братья Люмьер провели свой первый киносеанс. Это произошло в Гран-кафе на бульваре Капуцинок в Париже. Первым фильмом, показанным публике, было видео с площади Белькур в Лионе.

13 февраля 1898 года произошло первое в мире ДТП со смертельным исходом. Подробнее.

13 февраля 1913 года Далай-лама XIII провозгласил независимость Тибета от Китая. Подробнее.

13 февраля 1992 года Уганда признала независимость Украины.

Церковный праздник

13 февраля христиане чтят память преподобных Мартиниана, Зои и Фотинии. Преподобный Мартиниан с 18 лет поселился в пустыне, близ города Кесарии Палестинской, где провел в подвигах и безмолвии 25 лет. Мог исцелять болезни. Как-то блудница, по имени Зоя поспорила со знакомыми, что совратит святого Мартиниана. Она пришла к нему ночью под видом путешественницы и попросилась переночевать, а когда он пустил женщину, та, переодевшись в дорогую одежду, начала соблазнять подвижника. Тогда святой вышел из кельи, зажег костер и стал босыми ногами на горящие угли. Он говорил при этом себе: «Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь, как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный тебе дьяволом?» Женщина, пораженная этим зрелищем, покаялась и просила святого наставить ее на путь спасения. По его указанию она отправилась в Вифлеем, в монастырь святой Павлы, где в суровых подвигах прожила 12 лет до самой смерти. Мартиниан же отправился жить на безлюдный скалистый остров. Как-то неподалеку разбился корабль, и волны выбросили на берег девушку, по имени Фотиния. Святой Мартиниан помог ей выбраться на остров, оставил ей хлеб и воду, а сам кинулся в море и поплыл. Дельфины вынесли его на сушу. Фотиния провела в одиночестве на острове шесть лет (продукты в дальнейшем ей подвозил корабельщик, который снабжал Мартиниана), а затем умерла. Мартиниан жил путешественником, умер в храме в Афинах около 422 года.

Народные приметы

Если 13 февраля раскричались синички, весна будет ранней и теплой.

Если день прохладный и пасмурный, весна придет нескоро и будет прохладной.

Что нельзя делать 13 февраля

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя менять прическу.

Нельзя проводить вечер в одиночестве.