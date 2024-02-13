Сьогодні 13 лютого: яке свято та день в історії

13 лютого 1843 року народився поет Микола Вербицький – автор перших рядків Гімну України. У 1895-му брати Люм’єри запатентували “синематограф” – апарат, який був і кінокамерою, і пристроєм для трансляції знятого відео. У 1898-му сталася перша у світі ДТП зі смертельним наслідком. У 1913-му Далай-лама XIII проголосив незалежність Тибету від Китаю.

Свята та пам’ятні дати 13 лютого

13 лютого – Всесвітній день радіо.

Також відзначають: Міжнародний день презерватива, День народження кінокамери, Міжнародний день прийняття себе, День інтернет-друзів.

13 лютого в історії

13 лютого 1843 року народився поет Микола Вербицький, відомий як автор перших рядків тексту Гімну України.

Він виріс у Чернігівській області. З дитинства часто бував у редакції місцевої газети “Чернігівські губернські відомості”. Там і опублікували його перші вірші 1853 року, коли хлопчику було лише десять років. Під час навчання у Полтавській гімназії потоваришував з іншим українським поетом Михайлом Старицьким. А після завершення навчання вступив до Київського університету, де увійшов до кола тогочасної української інтелігенції. Брав участь у виданні рукописної сатиричної газети “Помийниця”, де висміювали владу. Батько Миколи, щоб вирвати сина із “поганої компанії”, відправив його вчитися до Петербурга. Але й там хлопець знайшов компанію земляків, зокрема, був знайомий із Тарасом Шевченком. Вербицький брав активну участь у діяльності української та польської громад у Петербурзі, приєднався до організації похорону Шевченка, а згодом – благодійних вечорів його пам’яті. Поступово Вербицький і в Петербурзі здобув собі славу “неблагонадійного”. Коли виші у Москві та Петербурзі закрили через польські заворушення 1861 року, український студент повернувся додому. Диплом він отримав лише 1864-го – у Києві. Історія участі Вербицького у створенні тексту “Ще не вмерла Україна” наступна.

“У серпні 1862-го Микола Вербицький опинився на вечірці в колі друзів Павла Чубинського, Тадея Рильського, Павлина Свенціцького, Павла Житецького. Там же були й сербські студенти. Згадували похорон Тараса Шевченка, студентські заворушення поляків, їхній гімн “Jeszcze Polska nie zginęła!”. Хтось запропонував написати свою Марсельєзу. Вербицький сів за фортепіано й зімпровізував: “Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля”. Інші підхопили, взялися дописувати, пропонувати свої варіанти. Павло Чубинський усе занотовував і редагував. Пізніше Микола Вербицький у листі до літератора Олекси Коваленка напише: “Гімн “Ще не вмерла України” написав покійний Павло Чубинський (моїх є там усього дві стрічки). Зложив його Павло під впливом сербського гімну“, – пише Український інститут національної пам’яті.

Отримавши диплом, Вербицький працював учителем – спочатку в Полтаві, потім у рідному Чернігові. Але у 1875 році його звинуватили в організації селянського бунту (який насправді виник через голод на Чернігівщині) та перевели до російської Рязані. За межами рідної України Вербицький пробув 25 років – 10 років у Рязані та ще 15 в Орлі. В Україну він повернувся у 1901-му. На батьківщині його майже не пам’ятали. Поет доживав життя у своєму маєтку в Чернігові. Помер 23 грудня 1909 року.

13 лютого 1895 року брати Луї та Огюст Люм’єри запатентували “синематограф” – свій технічний пристрій, що одночасно є кінокамерою та засобом відтворення відео.

Цей день у світі відзначають як День народження кінокамери. За легендою, Луї Люм’єр зробив свій найзнаменитіший винахід, коли просто страждав на безсоння через головний біль. Він сконструював пристрій, який протягував крізь себе перфоровану плівку та відтворював із неї зображення на екран. А потім разом із братом удосконалив його. А вже 28 грудня 1895 року брати Люм’єри провели свій перший кіносеанс. Це сталося у Гран-кафе на бульварі Капуцинок у Парижі. Першим фільмом, що показали публіці, було відео з площі Белькур у Ліоні.

13 лютого 1898 року сталася перша у світі ДТП зі смертельним наслідком. Детальніше.

13 лютого 1913 року Далай-лама XIII проголосив незалежність Тибету від Китаю. Детальніше.

13 лютого 1992 року Уганда визнала незалежність України.

Церковне свято

13 лютого християни вшановують пам’ять преподобних Мартиніана, Зої та Фотинії. Преподобний Мартиніан з 18 років оселився в пустелі, поблизу міста Кесарії Палестинської, де провів у подвигах та безмовності 25 років. Міг зцілювати хвороби. Якось блудниця, на ім’я Зоя посперечалася зі знайомими, що спокусить святого Мартиніана. Вона прийшла до нього вночі під виглядом мандрівниці та попросилася переночувати, а коли він пустив жінку, та, переодягнувшись у дорогий одяг, почала спокушати подвижника. Тоді святий вийшов з келії, запалив багаття та став босими ногами на вугілля, що горить. Він казав при цьому собі: “Важко тобі, Мартиніане, терпіти цей тимчасовий вогонь, як же ти терпітимеш вічний вогонь, приготований тобі дияволом?” Жінка, вражена цим видовищем, покаялася та просила святого наставити її на шлях спасіння. За його вказівкою вона вирушила до Вифлеєму, до монастиря святої Павли, де у суворих подвигах прожила 12 років до самої смерті. Мартиніан вирушив жити на безлюдний скелястий острів. Якось неподалік розбився корабель, і хвилі викинули на берег дівчину, на ім’я Фотинія. Святий Мартиніан допоміг їй вибратися на острів, залишив їй хліб і воду, а сам кинувся в море та поплив. Дельфіни винесли його на сушу. Фотинія провела на самоті на острові шість років (продукти надалі їй підвозив корабельник, який постачав Мартиніана), а потім померла. Мартиніан жив мандрівником, помер у храмі в Афінах близько 422 року.

Народні прикмети

Якщо 13 лютого розкричалися синички, весна буде ранньою та теплою.

Якщо день прохолодний та похмурий, весна прийде нескоро та буде прохолодною.

Що не можна робити 13 лютого

Не можна займатися рукоділлям.

Не можна міняти зачіску.

Не можна проводити вечір на самоті.