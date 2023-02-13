Сьогодні 13 лютого: яке свято та день в історії

13 лютого за церковним календарем – пам’ять безсрібників мучеників Кира та Йоана. Цього дня сталася перша у світі смертельна ДТП, а Далай-лама проголосив незалежність Тибету від Китаю.

Свята та пам’ятні дати 13 лютого

Державні та професійні свята України 13 лютого не відзначають.

Під егідою ООН проходить Всесвітній день радіо.

13 лютого в історії

13 лютого 1898 року сталася перша у світі ДТП зі смертельним наслідком. У ній загинув бізнесмен Генрі Ліндфілд, а його син зазнав травм. Це сталося у Великій Британії. Бізнесмен із сином їхали з Лондона до Брайтона. Ліндфілд дуже розігнався, втратив контроль над автівкою, й та влетіла в дерево. Водія доправили до лікарні, проте травми були настільки серйозними, що врятувати його лікарі не змогли. Син бізнесмена також отримав травми, проте вижив.

13 лютого 1913 року Далай-лама XIII проголосив незалежність Тибету від Китаю.

Це сталося на момент розпаду Імперії Цинь. Тоді маньчжурська династія зреклася трону, та було проголошено Республіку Китай. На тлі перетворень у країні Тибет вирішив скористатися шансом на самовизначення. З того моменту – і до встановлення в Тибеті влади Китайської Народної Республіки (1951) країна існувала як незалежна теократична держава, очолювана Далай-ламою. На початку короткої історії незалежного Тибету Далай-лама почав проводити реформи та створювати боєздатну армію. Однак під тиском забобонів народу та невдоволення духовенства більшість своїх реформ швидко згорнув. Під владу КНР Тибет перейшов після зіткнень із радикально переважаючою армією Китаю. Китайські війська увійшли до Тибету 9 вересня 1951 року.

13 лютого 1992 року – Уганда визнала незалежність України.

Церковне свято 13 лютого

13 лютого християни вшановують пам’ять безсрібників мучеників Кира та Йоана, а з ними мучениць Афанасії та дочок її: Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.

Кир був знаменитим лікарем в Олександрії. Він був християнином і лікував усіх хворих безоплатно. Багатьох язичників він звернув до Христа. Під час гонінь імператора Діоклетіана Кир пішов до Аравійської пустелі, де прийняв чернецтво, і продовжував і там лікувати людей, отримавши дар зцілення. Йоан був воїном, також християнином і жив у Едесі. Коли почалося гоніння, він прийшов до Єрусалиму. Почувши там про святого Кира, Йоан почав розшукувати цього цілителя, й зрештою прийшов до нього в пустелю.

Йоан став вірним послідовником і учнем Кира. Дізнавшись, що в Єгипті схопили християнку Афанасію з трьома юними дочками (Феоктистою – 15 років, Феодотією – 13 років та Євдоксією – 11 років) Кир та Йоан поспішили їм на допомогу, побоюючись, щоб страх перед муками не змусив дівчат зректися Христа. Святи відвідали Афанасію та її дочок у в’язниці та зміцнили їх у мужності перед майбутнім подвигом. Тоді правитель міста схопив також Кира та Йована й піддав святих тортурам на очах в Афанасії та її дочок. Сповідниці так само стійко перенесли всі муки та були обезголовлені. Слідом за ними на тому ж місці стратили святих безсрібників Кира та Йоана.

Народні прикмети

Іній 13 лютого – до снігопаду.

Якщо сильно кричать ворони – до хуртовини.

Що не можна робити 13 лютого

Не можна виходити з дому без особливої ​​потреби.

Не слід працювати із гострими предметами.